Exposition à Genève – Niki de Saint-Phalle sculpte ses rêves en couleur La galerie De Jonckheere présente un ensemble de dix-huit figures peintes, convoquant sur fond noir la mythologie joyeuse de l’artiste franco-américaine. Irène Languin

Pour l’occasion, les parois de la galerie ont été repeintes en noir, comme l’exige l’installation. LUCAS OLIVET/COURTOISE GALERIE DE JONCKHEERE

Des cœurs, un soleil, des couples, un serpent et des femmes girondes, multicolores et pleines d’élan. C’est tout le vocabulaire esthétique de Niki de Saint-Phalle qui s’énonce en fluo aux murs de chez De Jonckheere, au gré de dix-huit sculptures à la joie triomphante. À l’occasion d’Artgenève, qui s’est tenu à la fin janvier, la galerie spécialisée dans les maîtres flamands de la Renaissance a fait un pas de côté pour présenter cet ensemble exceptionnel de pièces en polyester intitulé «Last Night I Had a Dream», créé par l’artiste franco-américaine en 1968.