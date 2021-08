Afrique - Nigeria: 13 morts et 10 femmes enlevées dans deux attaques

Afficher plus

21 morts dans un accident de la route

Vingt-et-une personnes ont été tuées dimanche dans le nord du Nigeria dans un accident de la circulation impliquant un autobus et un camion, selon la police. L’accident s’est produit vers 06H00 (07H00 suisses) dans le village de Radabi, dans l’État de Jigawa (nord). Un autobus et un camion «ont chuté dans une canalisation cassée et remplie d’eau», a indiqué dans un communiqué le porte-parole de la police Lawan Shiisu.

Les accidents de la route sont fréquents au Nigeria, pays le plus peuplé et principale économie d’Afrique, les causes les plus courantes étant la conduite téméraire, la surcharge des véhicules et le mauvais état de la voirie. L’état du réseau routier a été aggravé ces dernières semaines par de nombreux orages et inondations.