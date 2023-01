Ski alpin – Niels Hintermann splendide troisième à Kitzbühel Le Zurichois de 27 ans n’a été battu que par l’Autrichien Vincent Kriechmayr et le surprenant Italien Florian Schieder. Beat Feuz hors du top-10 avec un retard de 1’’42. Renaud Tschoumy

Niels Hintermann a effectué une splendide descente sur la Streif. AFP

L’Autrichien Vincent Kriechmayr a imposé sa loi sur ses terres. Le descendeur de Linz, 31 ans, a en effet remporté la première descente de Kitzbühel. Il a devancé de 23 centièmes de seconde le surprenant Italien Florian Schieder, parti avec le dossard 43, et le Zurichois Niels Hintermann (27 ans) de 31 centièmes.

Attendu au contour pour son avant-dernière course de Coupe du monde, Beat Feuz (35 ans), triple vainqueur sur la Streif, n’a pas pu se mêler à la lutte pour le podium. Un peu trop timoré tout au long du parcours, il occupait la 21e place (+1’’42) après le passage des quarante premiers concurrents.

Par contre, le Fribourgeois Alexis Monney (23 ans) a frappé un grand coup. Avec son dossard 37, il a terminé à une splendide 11 place, ne concédant que 0’’75 au vainqueur. Autre fantastique performance, celle de Justin Murisier, 12e pour sa première participation sur la mythique Streif. On trouvait plus loin Gilles Roulin (à 1’65 et Stefan Rogentin (à 1’’88).

Quant à Marco Odermatt, qui comptait aussi parmi les favoris, il s’est fait une immense frayeur dans le Steilhang, mais il a réussi à se rétablir de manière quasi inespérée. Dans ces circonstance, le retard concédé (+3’’20) représente un moindre mal. Le Norvégien Aleksander Aamodt Kilde a lui aussi frôlé le pire à l’entrée du schuss d’arrivée. Mais lui aussi a réussi à se reprendre de manière spectaculaire.

Renaud Tschoumy est journaliste à la rédaction de Sport-Center. Il s'est destiné au web en 2012. Auparavant, il a couvert pendant 12 ans l'actualité du football (et notamment l'équipe de Suisse) pour «Le Matin». Plus d'infos @Rauque_n_Drole

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.