Genève, 2 février

Ce début d’année qui fut exceptionnellement doux a permis d’entendre les merles chanter. Rien n’est comparable à cette mélodie qui transperce le cœur de joie. Un moment de bonheur qui aide l’homme à commencer sa journée.

L’autre jour, sous un ciel bleu, en commençant ma promenade, je vois des professionnels du jardinage s’activer au pied des grands arbres qui entourent mon immeuble. Curieuse, je m’informe. Ils sont là pour détruire les nids des corneilles. Ces oiseaux noirs que peu de personnes aiment et qui pourtant sont dotés d’une grande intelligence. Évidemment, leur voix n’est pas très harmonieuse, mais ils ont leur place dans la nature.

Que faut-il penser d’un monde où l’homme va jusqu’à détruire volontairement l’habitat des oiseaux? Que puis-je raconter des décisions des humains à mes petits-enfants devant de telles attitudes? Les oiseaux doivent disparaître, mais les SUV peuvent continuer de rouler en ville.

Les corneilles ont longuement crié leur mécontentement, tournoyant au-dessus de ce qui leur appartenait avant de s’en aller. Depuis, c’est vrai, je n’entends plus leurs croassements. J’entends le bruit du trafic routier.

On chasse les oiseaux, mais on privilégie les vols des avions qui polluent quotidiennement l’air que nous respirons. Je ne sais plus que penser…

Jacqueline Sartorio

