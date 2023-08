Football – Nicolas Vouilloz: «Servette doit répondre présent» Latéral droit pour dépanner, Nicolas Vouilloz relève bien le défi. Et sait l’importance pour le club de ne pas négliger le championnat avant la venue de Saint-Gall ce samedi (20 h 30). Daniel Visentini

Nicolas Vouilloz: un regard déterminé et un sourire en coin. Un des guerriers de Servette. Bastien Gallay

Nicolas Vouilloz, Servette doit jongler entre l’Europe et le championnat. Comment gérez-vous la répétition des efforts?

Il faut suivre le rythme. Ce n’est pas simple, mais Servette doit répondre présent. À tous les niveaux. Dans les qualifications de la Ligue des champions, mais aussi en championnat, qui est très important.

Mais on a vu à la Pontaise, samedi passé (1-1 arraché à la dernière seconde), que ce n’était pas simple. Il ne faudrait pas reproduire ce genre de performance contre Saint-Gall ce samedi soir, non?

Oui, c’est vrai, c’était compliqué. On avait joué trois jours avant à Genk. À dix depuis le début ou presque et durant 120 minutes. Cette fois, nous n’avons joué «que» 90 minutes à Glasgow. Mais oui, il faudra faire face à l’intensité que les Saint-Gallois voudront nous imposer. Cela dit, nous sommes à la maison et nous voulons gagner, engranger des points.

Vous évoluez désormais au poste de latéral droit, vous qui êtes un défenseur central de formation: comment s’adapte-t-on?

Disons que c’est différent. J’essaie de m’adapter, oui, même si ce n’est pas ma position naturelle et si c’est un peu plus compliqué. Mais je suis là pour aider.

Difficile de travailler les automatismes dans ces conditions?

Nous devons plus parler, mieux communiquer. Cela évitera les erreurs de placement, comme sur le 2-0 à Glasgow. Il faut faire ces ajustements. Communiquer, c’est précisément ce que nous demande l’entraîneur. C’est essentiel.

Il y a eu un énorme engouement autour de Servette, dès le match contre Genk à Genève et plus encore depuis la qualification en Belgique ensuite. Le stade sera plein à craquer mardi: comment vivez-vous tout ça?

C’est du plaisir. En tant que Genevois, c’est beau de vivre ça, de voir ça. Bien sûr, il faut être à la hauteur: nous donnerons tout. Contre Saint-Gall déjà. Puis contre les Rangers.

