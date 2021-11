Critique de théâtre – Nicolas Stemann remixe les voix de Dürrenmatt À Vidy, le codirecteur du Schauspielhaus de Zurich donne une version percutante de «La Visite de la vieille dame», réduite à deux comédiens et une musicienne. Boris Senff

Sebastian Rudolph et Patrycia Ziolkowska, les deux comédiens de «La Visite de la vieille dame» de Nicolas Stemann, en pleine séance d’ablutions alcooliques. Zoe Aubry

Nicolas Stemann ne prend pas de gants quand il s’agit de donner du punch à «La Visite de la vieille dame» de Friedrich Dürrenmatt. Alors que l’on fête encore le centenaire de la naissance de l’acerbe dramaturge suisse, le codirecteur du Schauspielhaus de Zurich ne cherche en aucun cas à donner une version compassée ou historicisante de ce morceau de répertoire national, probablement «la pièce suisse la plus connue, peut-être même la plus fameuse œuvre littéraire suisse», comme il le dit lui-même.

À Vidy, si l’on a l’impression d’assister à un vigoureux remix de ce monument – comme le théâtre contemporain en a trop souvent le secret – ce n’est pourtant pas tant par la complète refonte ou découpe du texte originel (tout de même un peu malaxé), que par la réduction des interprètes. Deux comédiens seulement – la magnifiquement vocale Patrycia Ziolkowska et un Sebastian Rudolph plastiquement tortueux – portent les voix de la pièce, traversés par un tourbillon de rôles et de commutations identitaires. Le but avoué de l’Allemand était de tester la résistance de ce classique, on peut imaginer qu’il n’a pas été déçu au vu du résultat.