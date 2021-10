Venezuela – Nicolás Maduro critique l’Espagne qui célèbre Christophe Colomb

Des manifestants tentent de renverser une statue de Christophe Colomb au Guatelama Afficher plus

Un millier de personnes ont défilé mardi dans la capitale du Guatemala et ont tenté de jeter à terre une statue de Christophe Colomb, en signe de rejet des célébrations du 12 octobre, a constaté un photographe de l’AFP.

Des statues du navigateur génois ont été renversées ou vandalisées ces dernières années dans différents pays d’Amérique, souvent par des groupes l’accusant d’être responsable de la colonisation et de la conquête du continent par les Européens.

Le Guatemala est le pays qui compte la plus grande population indigène d’Amérique centrale, soit 42% des 17 millions d’habitants. Les peuples indigènes rejettent le nom de «Jour de l’Hispanité», qui commémore l’arrivée de Colomb en Amérique le 12 octobre 1492, et défendent le «Jour de la dignité et de la résistance».