Nouveaux polars – Nicolas Feuz et Raphaël Guillet, fondue au noir Monsieur le procureur Nicolas Feuz nous emmène en Polynésie avec «Les larmes du lagon», le reporter de la RTS Raphaël Guillet à Sarajevo avec «Les lunettes de sommeil». L’un signe son 16e thriller, l’autre son second roman policier. Isabelle Falconnier

Nicolas Feuz et Raphaël Guillet: le premier est le patron de la scène du polar en Suisse romande, le second, un nouveau venu bien décidé à faire sa place. YVAIN GENEVAY/TAMEDIA

Quel meilleur endroit pour une rencontre entre Nicolas Feuz et Raphaël Guillet que le Café de l’Évêché, à Lausanne!? Le premier a reçu cet été le Prix de l’Évêché des mains de la police de Marseille. Quant au second, il loge le suspect de la nouvelle enquête de son inspectrice Alice Ginier juste au-dessus de… l’Évêché. Normal que ce soit dans ce café mythique entre tous que l’on croise non pas le fer mais, en cette soirée de novembre, les fourchettes à fondue.