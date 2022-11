Cinéma ou Grand-Guignol – Nicolas Bedos massacre tous ses joujoux Dans «Mascarade», les hommes, vils et égoïstes, se montrent à la hauteur des femmes, star finissante, vamp cupide ou mère maquerelle. Cécile Lecoultre

Après une récréation avec les espions d’opérette d’OSS 117, Nicolas Bedos revient planquer dans les coulisses des riches et célèbres. L’auteur y épingle les créatures embourgeoisées dans leurs faux semblants et authentiques désespoirs, ceux qui déjà embaumaient d’un parfum funèbre «M. et Mme Adelman» et «La Belle Époque».