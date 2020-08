Quarante ans au compteur – Nicola Sirkis déroule ses souvenirs d’Indochine Le plus improbable des plus grands groupes de rock français célèbre par le remix de ses singles et une tournée des stades un parcours unique, semé de morts et de résurrections. Son leader fait le point. Francois Barras

Les 40 ans du groupe devraient donner lieu à une tournée des stades français au printemps prochain. Studio Harcourt

«On ne jouera pas en Suisse parce qu’il n’y a pas de lieu assez grand pour nous accueillir.» Nicola Sirkis le déclare sans une once de fausse modestie, juste un regret sur un ton un peu bravache, fidèle à son image d’éternel ado frondeur. Indochine, c’est son groupe, sa vie, son succès. Il en est la voix et le visage depuis mai 1981; le capitaine Albator des Hauts-de-Seine aux tifs échevelés et au gothique fluctuant, debout à la barre par temps calme ou par tempête; le manitou qui a su séduire trois générations de francophones, dont les concerts sont des grands-messes où chacun reprend selon son âge les refrains de «3e sexe» (1985), «June» (2002) ou «Un été français» (2017). «L’aventurier» et «J’ai demandé à la lune», eux, sont entonnés à l’unisson.