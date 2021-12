Hockey – Nico Hischier et compagnie s'offrent les Oilers de Connor McDavid En NHL, quelques heures avant la nouvelle année américaine, les New Jersey Devils du joueur haut-valaisan ont arraché la victoire aux Edmonton Oilers de la star canadienne (6-5 ap). Sport-Center

Les «Diables» à la fête. AFP

Quel chassé-croisé, dans l'après-midi du 31 décembre, au Prudential Center! Les Devils ont bien débuté la partie du Nouvel-An, en menant 2-1 après simplement 185 secondes, grâce à un but de Hischier. Ils ont ensuite dominé 3-2 (12e) et 4-3 (46e), avant de devoir sortir leur portier pour égaliser par Sharangovich, à 32 secondes du dernier coup de klaxon.

Si le Suisse, No 1 de la draft en 2017, a marqué en tout début de partie, c'est son successeur en 2019 qui a été le plus en vue. Jack Hughes a, en effet, inscrit le premier but de la rencontre, assisté l'égalisation inscrite in extremis, avant de marquer lors du temps supplémentaire à la 63e. Mais, même perdant, c'est le joueur repêché en No 1 en 2015 qui est encore un peu plus entré dans l'histoire à l'occasion du dernier match de douze derniers mois pas comme les autres.

Connor McDavid, auteur d'un doublé, a ainsi réussi son 51e match de l'année avec deux points ou plus au compteur. Un seul joueur dans la meilleure ligue du monde, un certain Wayne Gretzky, en avait planté au moins autant ou plus que lui (à six reprises) dans l’histoire.

Un tel exploit n'avait, en effet, plus été réussi depuis 1987, lorsque le «Great One» jouait alors à Edmonton. C'est d'ailleurs toujours sous le maillot des Oilers que le plus grand joueur de tous les temps avait pointé à ces hauteurs stratosphériques (62 matches avec plus qu'un point en 1986, 60 en 1982, 57 en 1983, 56 en 1985 et 1981).

Du côté des "Diables", Jonas Siegenthaler a joué la bagatelle près de 24 minutes et a rendu une fiche de -1. Un seul de ses coéquipiers a griffé la glace plus longtemps que lui. Il a tiré deux fois au but, sans succès. Son gardien de compatriote Akira Schmid est resté ouvrir la porte des New-Jerséyens toute la rencontre.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.