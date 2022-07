Wimbledon – Nick Kyrgios poursuit sa marche en avant sur le gazon londonien L’Australien Nick Kyrgios a battu le Chilien Cristian Garin en trois sets. Qualifié pour les demi-finales de Wimbledon, il signe là le meilleur résultat de sa carrière en Grand Chelem.

Wimbledon est en train de sourire à Nick Kyrgios. AFP

L’Australien Nick Kyrgios, 40e mondial, s’est qualifié mercredi à Wimbledon pour sa première demi-finale de Grand Chelem en écartant le Chilien Cristian Garin (43e) 6-4, 6-3, 7-6 (7/5).

À 27 ans, le volcanique Australien tentera vendredi de se hisser en finale du Majeur sur gazon, où il avait déjà joué les quarts en 2014 pour sa première participation. Il y affrontera le double lauréat Rafael Nadal (4e) ou l’Américain Taylor Fritz (14e).

Mercredi, Garin a remporté les neuf premiers points du premier set pour mener 2-0 et 15/0 sur le service de Kyrgios. Mais l’Australien est alors entré dans le match et a repris le service adverse pour revenir à 3-3, avant de réussir un nouveau break dans l’ultime jeu de la manche pour la remporter. Dans la deuxième manche, Kyrgios a fait le break pour mener 3-1 et a ensuite contrôlé son avantage jusqu’au bout. Le troisième set a été bien plus accroché, chaque joueur tenant sa mise en jeu jusqu’au tie-break remporté par Kyrgios.

Une première depuis Lleyton Hewitt

«Je n’aurais jamais imaginé être en demi-finales d’un tournoi du Grand Chelem, je pensais avoir laissé passer le train, je pensais que j’avais manqué l’ouverture…», a déclaré l’Australien de 27 ans qui avait jusque-là joué deux quarts de finale de Majeurs dont un à Wimbledon en 2014 pour sa première participation.

Kyrgios devient ainsi le premier Australien à entrer dans le dernier carré de Wimbledon depuis Lleyton Hewitt en 2005. Il est également le joueur le plus mal classé à jouer les demies depuis l’édition 2008 quand Marat Safin, 75e mondial, et Rainer Schuettler, 94e, y étaient tous les deux parvenus.

AFP

