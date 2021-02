Tennis – Nick Kyrgios, le chef-d’œuvre inachevé En lévitation pendant deux sets, le fantasque joueur australien s’est finalement incliné en cinq manches face à l’Autrichien Dominic Thiem au 3e tour de l’Open d’Australie. Jérémy Santallo

Le public de la John Cain Arena a vibré pour Nick Kyrgios jeudi soir. Getty Images

Face aux journalistes jeudi, Belinda Bencic avait parlé de son espoir de transmettre un peu de joie au public de l’Open d’Australie, en ces temps moroses de pandémie. Vendredi soir, Nick Kyrgios a assurément mis beaucoup de baume au cœur d’une assistance en transe pour sa dernière soirée de liberté, avant le nouveau confinement de cinq jours qui l'attendait à partir de samedi, à minuit.

Dès le premier jeu de son rendez-vous du 3e tour avec Dominic Thiem, Nick Kyrgios a pris le service de l’Autrichien et a harangué la foule. Décidé à offrir un show d’exception, il a confirmé son break après un service à la cuillère et une tentative – ratée – de demi-volée entre les jambes. Intraitable derrière sa première balle – il n’a fait face à aucune balle de break pendant deux sets –, l’Australien a conclu le deuxième sur un nouveau… service à la cuillère.

Au cœur de la tempête, Dominic Thiem aurait pu se retrouver définitivement K.-O. au début de la troisième manche. Nick Kyrgios s’est procuré deux balles de break qu’il n’a pas converties lors du premier jeu: si son passing de revers croisé ne hantera pas ses nuits sur la première, il aura – peut-être – plus de regrets sur la deuxième, où il a commis une vilaine faute en revers du fond de court à l’échange. Sans doute le tournant de la rencontre.

La bulle de Thiem

Car Dominic Thiem n’est pas No 3 mondial pour rien. Dans sa bulle, l’Autrichien n’a ensuite plus rien raté – six fautes directes lors des trois derniers sets (!) – et a profité, aussi, du relâchement de Nick Kyrgios qui venait de pratiquer un tennis en lévitation pendant près d’1h30. Émoussé par son thriller du tour précédent, l’Aussie, imprévisible au point de tenter une demi-volée entre les jambes après avoir sauvé une balle de set, n’a jamais pu, su, inverser la tendance.

Vaincu 4-6 4-6 6-3 6-4 6-4 par celui qu’il avait décrit comme une «bête physique» lors de sa dernière conférence de presse, Nick Kyrgios, qui n’avait perdu que deux fois en trente parties en Grand Chelem après avoir mené deux sets à rien, a quitté la John Cain Arena sous les applaudissements de fans repus par le spectacle proposé. Quelques instants avant la fin de la rencontre, ceux-ci avaient été invités à regagner leurs habitations avant minuit.