Contrat pharaonique – Neymar décroche le jackpot en Arabie saoudite Lors des deux saisons qu’il va passer avec Al-Hilal, la star brésilienne pourrait toucher près de 400 millions d’euros. Des chiffres qui n’étonnent pas Raffaele Poli, directeur du CIES. André Boschetti

Neymar peut sourire: il s’apprête à toucher le jackpot en Arabie saoudite. AFP

Samedi, pour la deuxième ronde d’un championnat saoudien qui se déroulait encore dans le plus complet anonymat il y a seulement quelques mois, le stade du Roi-Fahd affichera complet (67’000 spectateurs) pour la rencontre entre Al-Hilal et Al-Fahad. Un public des grands jours qui se déplacera avec enthousiasme et bien avant le coup d’envoi (20 h) pour assister, lors d’un show que l’on annonce exceptionnel, à la présentation officielle de Neymar, l’ultime joyau que les pétrodollars saoudiens ont réussi à attirer.