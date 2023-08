Football – Neymar à Al-Hilal, c’est fait Après s’être entendu avec le joueur, le club saoudien s’est mis d’accord avec le PSG. Le Brésilien va signer un contrat de deux ans pour un peu moins de 100 millions d’euros. Renaud Tschoumy

Neymar: bye bye Paris! AFP

Le club saoudien d’Al-Hilal et le Paris St-Germain vont conclure, et cela dans les prochaines heures, les derniers détails du transfert de Neymar. Après s’être entendu avec le joueur, le club saoudien s’est en effet mis d’accord avec le PSG.

Neymar devrait signer un contrat de deux ans (plus une année en option) avec le club saoudien. La transaction est estimée à environ 80 millions d’euros, et pourrait finalement s’élever à un peu moins de 100 millions d’euros en y ajoutant divers bonus.

Arrivé au PSG pour 220 millions d’euros en 2017, Neymar quitte donc Paris après six années plutôt contrastées, qui l’auront vu alterner le bon et le moins bon, et souvent se blesser.

Le journaliste italien Fabrizio Romano, qui ne s’est jamais trompé, a déjà posté sur Twitter: «Neymar to Al-Hilal, here we go!» Il confirme la somme de transfert et la durée du contrat, ajoutant que l’attaquant brésilien se rendra cette semaine en Arabie Saoudite, que sa visite médicale devrait être effectuée ce lundi encore et que Neymar portera le N° 10 dans son nouveau club.

