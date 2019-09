Versoix va se doter d’un plan climat, voté à l’unanimité par son Conseil municipal

Ils ont voté comme un seul homme. Lundi soir, les conseillers municipaux de Versoix ont accepté à l’unanimité de doter la commune lacustre d’un véritable plan climat.

Cette séance de rentrée ronronnait bien gentiment depuis près de deux heures, lorsque le Vert Yves Richard a «sorti de sa poche» le texte de la motion. «Je veux vous parler d’urgence climatique», a-t-il commencé. Faisant référence à l’action de la présidente de l’Assemblée générale des Nations Unies, Maria Fernanda Espinosa, qui a notamment inscrit le développement durable comme domaine prioritaire sur le plan mondial, l’élu écologiste a asséné: «Nous aussi, nous devons agir pour atteindre les objectifs de l’accord de Paris!» Ce texte, adopté en 2015, invite tous les États à lutter contre le réchauffement climatique. «Cette motion a pour objectif d’organiser et de coordonner nos actions à venir dans l’ensemble de nos dicastères», a-t-il ajouté.

Que dit le texte? Que le Conseil administratif doit élaborer «sans délai» un plan climat communal et s’assurer que ce plan se donne «des objectifs ambitieux, réalistes et mesurables». Il demande aussi, entre autres, de «développer la concertation nécessaire avec les autres communes et le Canton, pour atteindre les objectifs communaux, cantonaux, fédéraux et mondiaux en lien avec ce plan».

«Le moment est venu de se mettre en route, même si des actions ont déjà été entreprises dans notre commune, a relevé le PDC Gilles Chappatte. Il s’agit de prendre des mesures, et chacun a un rôle à jouer.» Un rôle que l’Exécutif, invité à désigner en son sein un délégué en charge du futur plan climat, ne semble pas très pressé d’endosser… «Je comprends l’importance de l’enjeu, mais il y aura une méthode à fixer, et il faudra un peu de temps pour l’élaborer. Il faudra aussi recenser ce qui se fait déjà pour atteindre une société qui chemine vers le postcarbone», a notamment répondu le maire PDC, Cédric Lambert.

«D’autres communes se sont déjà dotées d’un délégué pour le développement durable, a rétorqué le Vert Jérémy Jaussi. J’entends qu’on fait déjà des choses, mais jusqu’à présent, on n’a pas été très efficace avec le «chacun-dans-son-coin». Et on ne peut plus y aller tranquillement. Je rappelle que dans «urgence climatique», il y a le mot urgence.» Souhaitant apporter quelques exemples d’actions concrètes, l’élu a notamment évoqué l’adaptation des bâtiments communaux.

Volant au secours de son maire et collègue de parti, Gilles Chappatte a alors proposé de voter «sur le siège» la création d’une commission ad hoc chargée d’accompagner le travail de l’Exécutif afin de définir les futurs objectifs du plan climat. Une proposition qui, elle, n’a pas fait l’unanimité, notamment sur les bancs du PLR. Mais elle a malgré tout passé la rampe, par 11 oui, 10 non et 3 abstentions.