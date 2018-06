Tariq Ramadan admet avoir eu des relations sexuelles avec une Suissesse

Il n’a rien lâché pendant des mois, malgré la multiplication des témoignages accablants en France, en Suisse, en Belgique, aux États-Unis. Le célèbre islamologue Tariq Ramadan a pour la première fois admis avoir eu des relations sexuelles extraconjugales avec cinq femmes, dont une Suissesse. Un comportement bien loin des préceptes religieux qu’il a enseignés pendant des décennies. C’est le véritable tournant de cette affaire aux multiples rebondissements. La «Tribune de Genève» a eu accès à ses déclarations devant les juges d’instruction français qui l’auditionnaient mardi.

«D’abord, il faut resituer les choses, au moment de la garde à vue, on parlait de deux cas. Maintenant oui, il m’est arrivé d’avoir des relations extraconjugales», a reconnu Tariq Ramadan, questionné par les juges. Deux premières plaintes pour viol, celles d’Henda Ayari et de Christelle*, ont été déposées en France au mois d’octobre 2017. Mis doublement en examen le 2 février, il a été placé en détention provisoire en raison du risque de fuite, de récidive et de collusion. Depuis, une troisième plainte pour viol, celle de Marie*, a suivi en mars. Et trois témoignages ont nourri la procédure.

«Disparais et tais-toi»

Aujourd’hui, souffrant de sa détention, Tariq Ramadan admet avoir eu des relations sexuelles avec Marie*, une ancienne escort-girl, qui portait une petite robe noire dont l’analyse ADN pourrait révéler des traces de sperme. Mais aussi avec une Belge ayant accepté 27 000 euros de sa part pour se taire. Tout comme avec deux femmes qui ont témoigné sous X, dont il a reconnu les récits. Avec l’une d’elles, l’histoire a duré de 2013 à 2017. Sans oublier une Suissesse.

Cette Romande, que nous avons contactée, refuse de s’exprimer dans les médias et requiert son strict anonymat, craignant des représailles. Pourquoi apparaît-elle dans la procédure française? Il ne s’agit pas d’une ancienne élève genevoise de Tariq Ramadan, selon nos informations. Non musulmane, elle a entretenu avec lui des relations sexuelles consenties entre 2004 et 2009, avant que les choses tournent mal. Après avoir découvert sur Internet, à travers des forums, que d’autres femmes se plaignaient du comportement du prédicateur musulman, elle affirme avoir subi des menaces de sa part durant des mois. Elle aurait envisagé de porter plainte et aurait révélé cette situation à l’épouse de l’intellectuel dans une lettre envoyée en recommandé en 2009, selon le «Journal du Dimanche» . En novembre 2010, il lui aurait écrit de nouveau: «Tu parles encore une fois de moi, tu continues à médire et salir sur le Net ou dans tes milieux et c’est la foudre juridique qui s’abat sur toi. Dernier avertissement. Disparais et tais-toi.» C’est pour dénoncer le comportement de l’islamologue qu’elle a, semble-t-il, accepté de témoigner dans le cadre de l’enquête menée en France.

La victime, ce serait lui

Tariq Ramadan parle de cette Suissesse comme de la première avec qui il a entretenu une liaison extraconjugale, sans violence. Pourtant, les juges évoquent un SMS qu’il aurait envoyé à sa maîtresse: «Si je te vois, je te viole… vaut mieux pas.» L’intéressé n’en a pas le souvenir. «Mais dans le jeu du dialogue, elle-même me disait «je vais te violer», se défend-il. C’est comme pour le mot chienne. Ce que je veux que vous compreniez c’est que, si j’ai employé ces mots-là, c’est que la personne que j’avais en face les employait également.» Il insiste avoir toujours respecté les «non» formulés par la Suissesse. «Je le dis, je le répète, je ne suis pas un violeur.»

Mais les femmes qu’il rencontre sont-elles toujours en mesure de dire non? «Toutes sont en mesure de me dire non», selon lui. Sous l’insistance des juges, il est agacé. Il affirme avoir essuyé des «non» et conteste avoir exercé de l’emprise sur ces femmes. Durant l’audition, Tariq Ramadan cherche à renverser la situation. La victime, ce serait lui. «Ce sont des femmes qui viennent me chercher, assure-t-il. Je n’étais pas seulement sollicité comme un intellectuel, mais aussi comme un homme.» Il se souvient d’avoir figuré au palmarès des hommes les plus sexy du monde, selon lui en 2005 dans «Le Matin». Et d’insister: «C’est moi qui suis harcelé.»

*Identités connues de la rédaction (TDG)