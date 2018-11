Sahara et Congo, mon amour!

Sahara occidental

Après quarante-trois ans de conflit, le Sahara occidental revient à l’ordre du jour. Pour la première fois depuis des lustres, les parties devraient se retrouver à Genève, les 5 et 6 décembre. D’un côté le Front Polisario et la République arabe sahraouie démocratique, et de l’autre le Maroc, qui revendique sa souveraineté sur ce territoire suite à la décolonisation espagnole ratée. Une coalition de 175 ONG était à Genève pour rappeler la genèse du conflit et la principale revendication sahraouie: un référendum ouvert aux seules populations autochtones et qui pose ouvertement la question de l’indépendance. En face, la très habile et très active diplomatie marocaine, soutenue par la France – phosphates obligent. Au milieu, les États-Unis, qui ont fait bouger les fronts en remettant en cause leur soutien à la Minurso, la force de paix onusienne.

Congo

On parle peu de ce pays d’Afrique, pourtant grand comme huit fois la Suisse et dirigé par l’inoxydable président Denis Sassou-Nguesso, 34 ans, 7 mois et 20 jours de pouvoir. Des représentants de l’opposition conduits par le Dr Dominique Kounkou étaient à Genève pour dénoncer le «génocide» de basse intensité dont leur ethnie serait l’objet depuis des décennies. Leur ouvrage paru aux Éditions L’Harmattan vient d’être mis à ban à Brazzaville et Paris. Le gouvernement n’a donc pas apprécié et a dépêché deux ministres et son ambassadeur à Genève, Clovis Guillond, pour répondre à ces accusations et dénoncer ce «torrent de fake news». Non sans éloquence. Qui dit vrai? Les radars des médias européens ne vont pas jusqu’à Brazza.

Afghanistan

Les 27 et 28 novembre, une conférence ministérielle rassemblant les 70 États parties prenantes au conflit – des membres de la coalition de l’OTAN menés par les États-Unis – aura lieu à Genève pour examiner la situation économique et sociale du pays. À eux seuls, les États-Unis ont investi 44 milliards de dollars depuis leur invasion de 2001. De quoi justifier un bilan, en effet… Et poser des questions qui fâchent, avant l’élection présidentielle et après la tentative de médiation réussie des Russes avec les talibans.

Collapsologie

... catastrophisme, urgence climatique, extinction des espèces, on ne sait plus quels mots trouver pour qualifier l’effondrement de la diversité biologique, l’épuisement des ressources et l’échauffement alarmant de la température terrestre! La fondation Biosphère et Société, animée par Hervé Lethier et Ivo Rens, a présenté le livre tiré des émissions de Radio Zone consacrées aux «Entretiens sur l’écologie. De la science au politique» (Éditions Georg). Avis à ceux que l’avenir de notre planète intéresse plus que la dernière série Netflix…

Journée mondiale des droits de l’homme

Le 10 décembre, la Journée mondiale des droits de l’homme marquera le 70e anniversaire de la Charte des droits de l’homme. L’ONU a organisé un concours de dessin auprès des jeunes de 10 à 14 ans. Résultat: plus de 17 000 dessins provenant de 71 pays. Le jury, présidé par l’artiste espagnol Cristóbal Gabarrón, désignera les trois heureux lauréats et inaugurera une exposition. Tonique, vivifiant et émouvant!

Journée mondiale de la télévision

Enfin, la Journée mondiale de la télévision , qui a lieu le 21 novembre. L’Union européenne de radiodiffusion et les Nations Unies ont décidé de marquer le coup avec un grand débat et un accord de coopération renforcée. Pensez-y quand vous consommerez vos 144 minutes quotidiennes de TV! (TDG)