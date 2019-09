Nestlé investit 108 millions en Allemagne

Nestlé compte investir plus de 108 millions de francs sur plusieurs sites en Allemagne en 2019. Cet investissement est notamment destiné à une nouvelle ligne d'emballage de chocolat dans l'usine de Hambourg et une nouvelle ligne de production de snacks surgelés Nestlé Wagner à Nonnweiler, en Sarre.

«Nous investissons avant tout dans la technologie pour rendre nos usines plus efficientes, numériques et durables», a indiqué le président de Nestlé Allemagne, Marc Boersch, cité dans le communiqué diffusé mercredi par la filiale du géant veveysan de l'alimentation. Il s'agira par exemple d'améliorer le bilan écologique des sites, en baisant leur consommation d'eau et d'énergie.

A Nonnweiler, 15 millions ont été investis dans la modernisation de la ligne de production, inaugurée mercredi. «Sur notre nouvelle ligne, nous fabriquerons 20% de produits de plus».

Automatisation des données

Le groupe investit aussi dans les robots. «Ils peuvent travailler en contact direct avec les employés sur une ligne de production et supporter le transport et le chargement de charges lourdes.» Le géant veveysan compte aussi sur l'automatisation des données ainsi que sur la numérisation pour travailler sans papier.

Nestlé Allemagne emploie 9800 personnes sur quinze sites et a réalisé l'an dernier près de 3,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires.

En décembre, Le groupe de Vevey avait annoncé supprimer 380 emplois en Allemagne. Les usines de Lüdinghausen et de Biessenhofen, qui produisent respectivement des bouillons Maggy et des aliments pour bébés, devaient par ailleurs subir des restructurations en 2019. (ats/nxp)