Mourinho parle du seul match qui l’a fait pleurer

En trois saisons au Real Madrid, José Mourinho n’est pas parvenu à atteindre ce pour quoi il était venu: le sacre en Ligue des champions. Pourtant, le «Special One» n’est pas passé loin, en attestent ses trois éliminations en demi-finale.

L’une d’elles est particulièrement restée en travers de sa gorge. C’était en 2012 et les Merengue s’étaient alors inclinés aux tirs au but face au Bayern Munich, avec des tentatives ratées de Cristiano Ronaldo, Kaka et Sergio Ramos.

«Cette nuit-là, c’est la seule fois où j’ai pleuré après un match de foot, a-t-il confié à «Marca». Je m’en souviens bien: moi et Aitor (ndlr: Karanka, son entraîneur adjoint) nous sommes arrêtés en voiture devant ma maison, en pleurant. C’était très dur à supporter parce que cette saison 2011-12, nous étions la meilleure équipe d'Europe.»

Et Mourinho de développer: «Sur le plan défensif, nous étions très bien organisés et chaque joueur connaissait son travail. Nous avons construit une identité et une façon de jouer qui convenait aux joueurs que nous avions. Bien sûr, leur énorme talent et la compréhension qu’ils avaient sur le terrain étaient également importants. Nous étions très unis, liés par l'ambition de gagner. Nous étions capables de produire des contre-attaques explosives - très rapides et très directes, avec un jeu de transition presque imparable. Nous avions de grands joueurs qui jouaient comme une équipe. C’était la clé. Tout le monde était important parce que chacun avait un rôle très clair sur le terrain. Tous savaient qu’ils contribuaient à un objectif. Cette équipe méritait de gagner le championnat et la Ligue des champions.»