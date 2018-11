Sur //blog.tdg.ch, tout plein de bons blogs à consulter et à commenter. Rendez-vous sur le portail des blogs de la Tribune de Genève Pour consulter les blogs sélectionnés ci-dessous, cliquez sur la signature. Les blogueurs apprécieront d’autant plus vos commentaires qu’ils seront courtois, argumentés et signés. Pour lire les blogs sur les smartphones et les tablettes, sélectionnez la rubrique Vivre!

Maurice Gardiol: Non, je ne signe pas le référendum contre RFFA 17!

Le Parti socialiste genevois a décidé de se joindre à quelques syndicats et partis, dont l’UDC, pour soutenir un référendum contre cette réforme adoptée par le Parlement en septembre dernier. En faisant ce choix, le PSG ne s’est pas seulement désolidarisé du Parti socialiste suisse, il a aussi désavoué l’ensemble de ses élus socialistes genevois aux chambres fédérales! En tant que socialiste je ne peux pas comprendre qu’on refuse un projet qui permet un apport d’au moins 2 milliards par année au financement de l’AVS sans toucher aux prestations ni à l’âge de la retraite des femmes ! Il s’agit certes du résultat d’un compromis pour ce qui concerne le volet fiscal, mais pas d’une compromission. Car il a été tenu compte sur ce point des principales raisons pour lesquelles nous nous sommes opposés à RIE3 il y a deux ans. Par ailleurs, les statuts spéciaux des entreprises étrangères doit être aboli, non seulement pour éviter que la Suisse se retrouve sur une liste noire préjudiciable à notre économie, mais aussi parce qu’il s’agit d’un système de prédation et d’injustice fiscale au niveau international. (...)

Demir Sönmez: « Le Courrier” fête ses 150 ans

Les Genevois fêtent le 150ème anniversaire de son journal « Le Courrier" à la salle communale de Plainpalais. Mon reportage photo.

Pascal Décaillet: Le gâchis des radicaux

(...) Élection de François Longchamp en novembre 2005 au Conseil d'Etat, retour du Grand Vieux Parti, puis élection de Pierre Maudet au printemps 2007 à l'exécutif de la Ville. Chez les grognards, le moral, enfin, remontait. (...) Hélas, ces deux hommes n'ont pas exactement utilisé le pouvoir comme ils auraient dû. Une fois aux affaires, ils ont gardé les vieux réflexes des radicaux assiégés, cultivant dans l'officine l'art de monter des coups. Au mieux, on rendra hommage à leur esprit de corps. Au pire, on regrettera que ce dernier ne fût tourné que vers la promotion de leurs intérêts de caste et de corporation, et je ne parle même pas encore de cette affaire de cagnotte, écume face à l'essentiel. Au fil des années, cet esprit de garde prétorienne s'est renforcé, on a gouverné dans le silence des coups montés à quelques-uns, avec çà et là de petits Peyrolles comme commis de basses besognes. (...) C'est dommage. C'est du gâchis. C'est du temps perdu. Parce que ces deux hommes sont intelligents, cultivés, ils ont de la vision et du sens politique. Mais ils se sont noyés, sans même en jouir vraiment, dans l'immanente noirceur du pouvoir. Le reste, ce sont des péripéties. Ou des mirages d'Orient.

Hélène Richard-Favre: Cette Russie que j'aime

Selon grand nombre d'experts invités à s’exprimer dans nos médias, la Russie de Poutine ne serait surtout pas à confondre avec la Russie tout court, tant la première serait tenue d’une main de fer. (...) Qu’on se rassure, les personnes avec lesquelles j’ai eu l’occasion de parler, ici, ne sont pas dupes. Et nombre d’entre elles ne se posent même plus de questions sur ce qui alimente tant de ressentiment et de déconsidération de leur pays à soi-disant distinguer de celui de son Président. Ce 17 novembre, à la Bibliothèque Majakovskaja de Saint-Pétersbourg où a eu lieu la présentation de mon livre, c’est un public vif, cultivé, curieux, critique et sans complaisance qui m’a accueillie. Merci, de tout coeur à Irina Tochilkina qui a permis la réalisation de cette rencontre et à Alla Beliak qui m’accompagnait et traduit mes livres depuis de nombreuses années. (...)

Didier Bonny: Du grand au petit écran

(...) « Dans les forêts de Sibérie » est donc un film qui questionne sur son rapport à soi-même et à l’autre, car si la solitude voulue donne un indéniable sentiment de liberté, en tout cas pour un temps, il n’en est pas de même quand elle est subie. Tourné sur les rives gelées du lac Baïkal qui donnent au film un décor à couper le souffle et des images de toute beauté, le tout accompagné d’une musique sublime, « Dans les forêts de Sibérie » réussit à captiver le spectateur du début à la fin. Il s’y passe toujours quelque chose que ce soit au niveau de l’action à proprement parler ou du chemin intérieur que parcourt le héros du film, parfois avec humour, pendant cette année passée en Sibérie. Magnifique dans tous les sens du terme. 4 étoiles. « Dans les forêts de Sibérie ». RTS DEUX, jeudi 22 novembre, 21h05. (...)

Bernard Comoli: La violence contre les Peuples indigènes a augmenté

Le constat est là : en 2017 par rapport à 2016, les cas de violence contre les peuples indigènes du Brésil ont augmenté dans quatorze des dix-neuf domaines relevés par le Conseil Indigéniste Missionnaire – CIMI*. Au total, il en a dénombré 2'136 contre 2'032 l’année précédente, soit une progression d’un peu plus de 5%. Comme les précédents, ce douzième rapport, publié le 27 septembre dernier, classe la violence sous différents chapitres : violence contre le patrimoine (963 cas), contre la personne (200 cas, y compris 68 assassinats), violence par omission des pouvoirs publics (143 cas), les suicides (128 cas) et la mortalité infantile (702 décès). (...) L’avenir des droits humains au Brésil inquiète. La présidente de la CIDH, Margarette May Macaulay, s’est dite préoccupée par les propos tenus par Jair Bolsonaro, le président élu le 28 octobre…

Pierre Pittet: Pourquoi soutenir un régime criminel ?

Quand vous avez une justice à la botte d'un régime, c'est le pire qui peut arriver. Le procureur du clan Saoud a décidé de condamner à mort 5 exécutants de l'opposant journaliste Jamal Khashoggi. Mais concernant son commanditaire, selon le propre terme de la chroniqueuse courageuse du journal le Temps de ce jour, Marie-Hélène Miauton, à savoir Mohamed ben Salmane, la " justice" ne dit mot. Le régime saoudien, aidé de ses amis émiratis, dont le généreux " prince héritier" financier en chef du voyage à Abou Dhabi du Conseiller d'Etat genevois Pierre Maudet, mène selon la journaliste, une guerre d'agression contre un pays indépendant, le Yémen, de famine planifiée, aux 100.000 à 200.000 morts selon les spécialistes au lieu des 10.000 ânonnés en coeur par la presse dite " libre " de nos pays dits " libres " et "démocratiques". Même le président du Medef, en France s'insurge contre le fait que les Etats-Unis imposent un blocus économique contre l'Iran, qui est une République peut-être islamiste chiite, mais une République qui respecte ses engagements, alors que devant l'Arabie saoudite, qui est une dictature sanguinaire, les Etats en quête de ventes d'armes à milliards, et de pétrole bon marché, perdent tout courage, tout honneur, toute intelligence aussi, à savoir toute vision de l'avenir. (...) (TDG)