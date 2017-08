Les négociations syriennes vont repasser par Genève

Les représentants du gouvernement syrien et l’opposition syrienne vont revenir à Genève pour un huitième round de discussions sous l’égide de l’ONU. L’émissaire des Nations Unies pour la Syrie, Staffan de Mistura, prévoit de convoquer les parties au conflit juste après les nouvelles consultations qui doivent se tenir au Kazakhstan dans le cadre du processus d’Astana et avant l’Assemblée générale de l’ONU, qui ouvre ses travaux le 12 septembre prochain à New York.

Les négociations menées à Genève en juillet dernier n’avaient pas donné de résultats tangibles. Les blocages en vue de la mise en œuvre d’un processus politique persistent. Malgré la reprise de territoires par le gouvernement et les accords pour instaurer des zones de désescalade, la situation humanitaire reste précaire. Au cours de l’été, plusieurs chefs de mission en poste à Genève ont laissé éclater leur colère. Estimant que les accès aux convois humanitaires n’étaient toujours pas assurés, ils ont adressé, à la fin de juillet, un courrier au Conseil de sécurité de l’ONU pour qu’il garantisse l’arrivée de l’aide acheminée en Syrie.

L’initiative a créé un mini-incident diplomatique. La semaine suivante, les représentants russes ont refusé de participer à la réunion de la «task force» humanitaire qui se réunit chaque jeudi à Genève, alors qu’ils en sont l’un des piliers. Mis en place par le Groupe international de soutien à la Syrie (GISS), ce comité s’emploie à régler les questions d’accès. Pour Moscou, qui rencontre chaque semaine à Genève ses homologues américains pour traiter les questions relatives au cessez-le-feu, cette démarche était injustifiée, ses efforts ayant débouché sur des résultats «concrets».

Le 3 août, le porte-parole du Ministère russe de la défense a annoncé la création d’une troisième zone de désescalade au nord de la ville de Homs. A l’issue du cinquième round de négociations à Astana, la Russie avait obtenu la création de quatre zones de désescalade. La Russie, qui affirme avoir conduit 41 actions humanitaires et livré 55 tonnes de produits, refuse le procès en inaction dressé à Genève par les représentants de la Turquie, du Qatar, de l’Arabie saoudite, du Japon, de l’Australie, de la Grande-Bretagne, de la France, de l’Allemagne, de l’Espagne, des Pays-Bas, du Canada et de l’Italie.

L’incident aura eu le mérite de mettre en lumière les profonds désaccords qui continuent à diviser la communauté internationale. Certains pays acceptent mal de voir Staffan de Mistura accorder une place centrale à la Russie dans la gestion de la crise syrienne. Ces derniers jours, c’est une coalition de 160 groupes de la société civile syrienne qui a adressé une lettre ouverte à l’envoyé spécial de l’ONU pour dénoncer les «interférences russes». Elle estime que l’équipe de négociation de l’ONU a succombé à l’agenda du Kremlin parce qu’elle considère les Russes comme la force politique et militaire dominante en Syrie. Moscou répond en énumérant toutes les situations où la médiation de ses diplomates et militaires a permis, sur le terrain, de faire taire les armes et de négocier des points de passage.

(TDG)