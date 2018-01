Les négociations de paix syriennes vont passer par Vienne et Sotchi

Les négociations sur la Syrie doivent reprendre jeudi à Vienne. Le médiateur de l’ONU, Staffan de Mistura, y a invité les représentants du gouvernement et de l’opposition à une courte session de travail avant que ne s’ouvre à Sotchi le Congrès du dialogue national syrien poussé par Moscou, soutenu par l’Iran et la Turquie.

Le processus de Genève est à la traîne. Malgré les efforts déployés par les équipes de Staffan de Mistura pour soutenir le contraire, tout semble se jouer, désormais, loin de Genève. La malchance s’en est mêlée. Le manque de place dans les hôtels genevois avait contraint l’ONU à imaginer un déplacement des négociations à Lausanne ou à Montreux. Mais, faute de place à l’autre bout du lac, les diplomates n’ont pas eu d’autre choix que de se résoudre à un repli en Autriche.

Une fois encore, le médiateur de l’ONU souhaite obtenir des participants qu’ils abordent la question de la nouvelle Constitution. L’une des quatre questions prévues dans les discussions avec un gouvernement de transition, des élections contrôlées par l’ONU et la lutte contre le terrorisme. Mais les choses ne semblent pas mieux engagées que la dernière fois. En réalité, la médiation onusienne rame pour ne pas être totalement dépassée par l’initiative russe. En mai dernier, un premier coup a été porté avec le processus d’Astana parrainé par Moscou, Ankara et Téhéran. Une initiative qui a permis d’arracher des accords de cessez-le-feu dans plusieurs régions. Cette fois, les Russes vont encore plus loin avec Sotchi. Même si Moscou s’en défend, le Congrès du dialogue national syrien fait de l’ombre au processus de Genève.

Après avoir gagné la guerre contre Daech et sauvé le pouvoir syrien, Vladimir Poutine a entamé un marathon pour gagner la paix. La pression mise par ses diplomates a beau être forte, l’équation reste la même. Les Occidentaux ne veulent pas de Bachar el-Assad à la tête de la Syrie. La France vient d’envoyer un message très clair en lançant une initiative contre l’impunité dans l’emploi d’armes chimiques au cours des cinq dernières années. Une façon de contrer le veto russe au Conseil de sécurité. Paris veut revenir dans le jeu. Le président français, Emmanuel Macron, manœuvre pour ne pas être tenu à l’écart de ce qui se trame.

La légitimité de ce qui ressortira du Congrès du dialogue national syrien organisé à Sotchi aura un impact décisif sur la suite des événements. Une partie de l’opposition représentée par le Comité des négociations syriennes (CNS) a réservé sa réponse quant à sa participation. Un doute subsiste aussi quant à la participation de représentants kurdes. Mais une chose est sûre, c’est bien Sotchi qui dicte désormais le calendrier des négociations. (TDG)