Le mystère s’épaissit autour des Suisses arrêtés au Maroc

Au téléphone, cet enseignant de médecine chinoise n’a pas grand-chose à raconter sur N.P., le deuxième Suisse à avoir été arrêté au Maroc et soupçonné d’appartenir à une cellule de Daech. En 2014, N.P. a passé un diplôme de médecine par les ventouses dans une école de Bretagne. «Il n’avait rien de particulier, ce n’était ni un introverti ni un extraverti. Quelqu’un de normal, quoi!» Samedi dans nos colonnes, l’un de ses proches le décrivait comme une personne influençable mais inoffensive. Mais selon le journal marocain «Assabah», l’Anglo-Suisse serait en réalité un gros poisson, auteur de plusieurs projets terroristes avortés, notamment contre des employés de Fedpol et des «institutions financières».

Sur la liste de Fedpol

L’arrestation de cet ancien élève de l’École internationale de Genève pourrait ainsi lever le voile non seulement sur les relations entre les assassins des deux touristes scandinaves et des dirigeants de Daech, mais aussi «démasquer des cellules terroristes encore actives en Suisse, en Europe et dans certains pays de l’Asie du Sud-Est».

En plus de K.Z., le premier Genevois arrêté à Marrakech, N.P. aurait entretenu des contacts avec Daniel D., un autre Genevois parti rejoindre les rangs de l’État islamique en 2015 et dont la présence a été signalée pour la dernière fois il y a un an, à la frontière irako-syrienne. N.P. aurait également été en contact avec un Tunisien vivant en Suisse et proche de Daniel D. Ces deux derniers, qui fréquentaient eux aussi la mosquée genevoise du Petit-Saconnex avant leur départ, sont sur la liste de Fedpol. Tous restaient régulièrement en contact.

Ces informations viennent épaissir l’imbroglio déjà très noueux de cette affaire. Les journaux marocains tiennent leurs sources directement des autorités locales, et celles-ci ne semblent pas s’accorder avec les suisses. Fedpol affirme par exemple ne pas être au courant de possibles attaques dirigées contre lui, et ce malgré le fait qu’il soit en contact avec les autorités marocaines. Par contre, les contacts entre eux de ces radicalisés genevois semblent avérés, selon des sources concordantes consultées par la cellule enquête de Tamedia. Quant à l’empreinte numérique de N.P., elle a disparu en l’espace d’un week-end. (TDG)