Le Père Noël a entamé sa tournée mondiale

Le Père Noël a entamé dimanche en Asie et en Océanie sa tournée mondiale pour distribuer des cadeaux. Le site Internet de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord (Norad) traque ses déplacements chaque année.

Parti de sa base au Pôle Nord, le traîneau de l'homme en rouge survolait le Japon à 15h03 (heure en Suisse) après avoir rapidement remonté l'Australie. En quelques heures, tracté par neuf rennes visibles en 3D sur le site, le Père Noël a déjà distribué un milliard de cadeaux, selon le compteur du Norad.

Le Commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord avait institué en 1955 une ligne téléphonique ouverte aux enfants. Puis il a créé des années plus tard le site (www.noradsanta.org) pour suivre, en huit langues, la position en temps réel de la plus célèbre barbe blanche.

Santa has a great view of the Great Wall #NORADTracksSanta thanks to @verizon for boosting our signal! pic.twitter.com/rEpRMxwkZW