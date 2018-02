«La Turquie subit une véritable campagne de fake news!»

Ce samedi, cela fera trois semaines que la Turquie a lancé une opération militaire controversée contre l’enclave kurde d’Afrine, dans le nord de la Syrie. L’opération «Rameau d’olivier»… Cela ne s’invente pas! L’objectif, c’est d’éliminer la milice kurde des Unités de protection du peuple (YPG), alliée de Washington contre le groupe État islamique (Daech), mais accusée par Ankara de n’être que la branche syrienne du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), c’est-à-dire le groupe armé classé «terroriste» qui mène la guerre à l’État turc depuis 1978.¨

Tandis que la Turquie bombarde en Syrie, une pluie de critiques s’abat sur Ankara. Des ONG dénoncent la mort de plusieurs dizaines de civils kurdes sous les frappes turques. Paris s’élève contre les violations du droit international humanitaire. Et, en Turquie même, des organisations appellent à cesser cette opération «injustifiable». C’est notamment le cas de l’Union des médecins turcs. La réponse cinglante, mercredi, du président Recep Tayyip Erdogan: il appelle le Conseil des ministres à retirer le mot «Turquie» du nom de l’association professionnelle! Donnant raison à ceux qui l’accusent de dérive autoritaire…

Comment Ilhan Saygili, ambassadeur de Turquie en Suisse, répond-il à cette cascade d’accusations? Lui qui fut premier conseiller du ministre des Affaires étrangères ne se laisse pas démonter. Interview à Berne, dans l’élégante résidence de fonction.

Pour le président Erdogan, on ne peut pas être à la fois Turc et critique?

Bien sûr qu’on peut être critique en Turquie! Ce qu’interdit la loi, par contre, c’est la promotion de l’idéologie terroriste. Les responsables de l’Union des médecins ont été arrêtés, mais le juge a décidé qu’il fallait les libérer. À présent, l’enquête suit son cours. Quant au nom de l’Union des médecins, qui avait été établie par un décret du Conseil des ministres, celui-ci est en droit de le modifier. Mais rien n’a été décidé pour l’instant. Que des politiciens veuillent être en phase avec l’opinion publique, c’est bien normal. Selon les sondages, 85% des Turcs soutiennent l’opération à Afrine. C’est énorme! L’an dernier, nous avons essuyé en Turquie 700 tirs de PKK/YPG depuis le nord de la Syrie. Quel pays tolérerait cela? En plus, chez nous, les gens sont encore très traumatisés (ndlr: par le putsch manqué de juillet 2016). Rappelez-vous que plus de 250 personnes ont perdu la vie! L’an dernier, la rue réclamait le rétablissement de la peine de mort. Mais aujourd’hui ce sujet n’est plus d’actualité.

Le représentant d’Amnesty International, lui, est toujours en détention, non?

Mais cela n’a rien à voir avec son travail au sein d’Amnesty! Il utilisait ByLock, la messagerie cryptée employée par le réseau du prédicateur Fetullah Gulen et il avait des transactions bancaires dans une banque du mouvement guléniste (ndlr: tenu pour responsable du putsch manqué). Voilà pourquoi il y a suspicion de liens avec ce groupe terroriste.

Depuis le putsch manqué, il y a eu 50 000 arrestations et 150 000 fonctionnaires ont été limogés ou suspendus. Avez-vous bientôt fini cette purge?

Ce n’est pas une purge! Écoutez, dans mon ministère, celui des Affaires étrangères, 25 diplomates de carrière ont été limogés. À cause de cela, nous sommes malheureusement en sous-effectif. Mais le mouvement de Fetullah Gulen avait infiltré l’administration. La majorité de ces gens avait triché lors de leur recrutement. Que vouliez-vous que nous fassions? Il fallait bien que nous agissions! C’est un long processus parce qu’il y a eu quarante ans d’infiltration. Mais ce n’est pas du tout arbitraire. Quelque 42 000 personnes ont retrouvé leur travail. Nous ne voulons évidemment pas que des innocents soient punis injustement!

Votre opération militaire contre l’enclave kurde d’Afrine, en Syrie, ne risque- t-elle pas d’offrir un répit à Daech?

Mais non, voyons, il reste très peu de chose de Daech (ndlr: dans le sud de la vallée de l’Euphrate)! Par contre, dans le nord de la Syrie, les terroristes du PKK/YPG sont en train d’asseoir leur contrôle sur un tiers du pays, une région dont ils changent rapidement la démographie, réduisant les Arabes à une minorité. Les États-Unis ont commis une grande erreur en recourant à un groupe terroriste – le PKK/YPG – pour combattre un autre groupe terroriste – Daech. Nous avions proposé aux États-Unis de mener ensemble l’offensive contre Daech, mais ils ont préféré armer le PKK/YPG. À présent, il nous a fallu lancer cette opération «Rameau d’olivier» pour nettoyer la région à l’ouest de l’Euphrate. Avec trois objectifs: sécuriser nos frontières, éliminer la présence terroriste dans la région et sauver les habitants de la région de l’oppression des terroristes. Et, à l’est de l’Euphrate, les États-Unis nous ont proposé d’établir une zone de sécurité de 30 km depuis notre frontière. Nous avons répondu aux États-Unis que nous devons tout d’abord rétablir la confiance entre nos deux pays.

Et vous êtes prêts à remplir ces objectifs au prix de la vie des civils kurdes?

D’après les informations que nous avons, il n’y a pas de civils parmi les victimes. C’est un fait que le PKK/YPG se place au milieu des populations civiles et les utilise ainsi comme boucliers humains, mais nous avons fait très attention de ne pas bombarder les zones urbaines. Et ceux qui disent que nous avons frappé un hôpital mentent. Nous sommes la cible d’une véritable campagne de fake news sur les réseaux sociaux.

Même si vous faites fuir les milices kurdes, comment empêcherez-vous qu’elles retournent à Afrine? Allez-vous devoir rester éternellement?

Si vous observez les zones que nous avons débarrassées de Daech, vous verrez que ces zones sont passées sous le contrôle de leurs habitants. Nous ferons pareil à Afrine quand la majorité arabe sera revenue s’y installer. Mais ce ne serait pas différent si la majorité était kurde.

Vous savez, il y a un grand malentendu, nous ne détestons pas du tout les Kurdes. Parmi les 3,4 millions de réfugiés syriens que nous avons accueillis, il y a quelque 350 000 Kurdes. Et n’allez pas croire que cette population – plutôt conservatrice – soutient le PKK, qui est d’essence marxiste! À Afrine, les gens sont pris en otage par ces terroristes, qui ne les laissent pas fuir…

Mais où combattez-vous Daech aujourd’hui?

Savez-vous qu’à Afrine le PKK a relâché des djihadistes de Daech qui étaient prisonniers, afin qu’ils nous combattent?

Dans la province d’Idlib, qui échappe encore au pouvoir de Damas, l’ancienne branche d’Al-Qaida domine. Vos soldats y sont présents, mais ne la combattent pas!

Idlib, c’est compliqué. Suite aux Accords d’Astana avec la Russie et l’Iran, des zones de désescalade ont été définies et nos hommes sont présents en observateurs – donc pas pour combattre. C’est difficile, nous sommes régulièrement pris pour cible, et le régime de Damas ne respecte pas l’accord. Il y a même des allégations selon lesquelles des armes chimiques ont été utilisées. C’est terrible. (TDG)