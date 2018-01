La HEAD ouvre ses portes, Blue Man Group à Lausanne et battles de hip-hop

3 IDÉES POUR AUJOURD'HUI

La HEAD déménage

Ça sent le propre, c'est tout neuf et en prime les étudiants ont mitonné quelques surprises aux visiteurs dans leurs tout nouveaux ateliers de travail. Le programme des deux jours ici.

Blue Man Group

Ils sont bleus, ils sont chauves et ils font des trucs bizarres, mais ce ne sont pas des schtroumpfs. Leurs spectacles sont barrés, ils font n'importe quoi avec tout ce qui leur tombe entre les mains: on adore! Leur show vauD le déplacement (rassure-toi ils sont plus drôles que moi). Les infos ici.

Et dimanche?

Attention, grosse battle en perspective. L'Alhambra prête son sol aux rencontres mondiales de danses debout (c'est du hip-hop bien sûr), tout dimanche.

