La Cour des comptes enquête au Grand-Saconnex

Climat tendu au Grand-Saconnex. La Cour des comptes a ouvert un audit de gestion et de légalité portant sur la politique et la gestion des ressources humaines (RH) de la Commune. Ce sont des conseillers municipaux qui ont dénoncé la situation. Le Conseil administratif, quant à lui, tombe des nues.

«Pression de hauts cadres»

«Nous avons décidé d’agir à force d’être sollicités à plusieurs reprises par des employés communaux en souffrance qui se plaignent de leurs conditions de travail et de leur hiérarchie, résume une élue municipale, qui préfère rester anonyme. Il y a clairement un malaise général dans les services.» Une autre ajoute: «On nous a rapporté des pressions de hauts cadres et du mobbing. Au moins une employée est tombée en dépression avant de s’en aller, d’autres ont également démissionné.» Celles-ci n’ont pas souhaité s’exprimer sur les raisons de leur départ ou étaient injoignables vendredi.

Silence aussi du côté des collaborateurs en poste. «Ils se murent dans le silence par peur de représailles», rapporte un conseiller municipal. Il précise encore que le courrier envoyé à la Cour des comptes (CdC) ne vise pas à porter d’accusations «mais à demander à une autorité compétente de faire la lumière sur une situation qui ne peut plus durer». Une majorité des élus ont participé à la démarche, a indiqué la Cour à l’Exécutif, soit au moins quatorze personnes. Le bureau du municipal, par la voix de son président Michel Pomatto, annonce avoir pris acte de l’ouverture de cette procédure ainsi que du fait «qu’une majorité de municipaux émet des doutes sur le fonctionnement de l’administration». L’audit, lancé cet été, devrait se terminer à la fin de l’année, indique François Paychère, magistrat titulaire de la Cour.

Du côté du Conseil administratif (CA), c’est l’incompréhension. En plénière, l’Exécutif s’est dit «choqué» par la démarche des conseillers municipaux, «qu’il ne peut interpréter différemment que comme une marque de défiance à son égard puisqu’il est en charge d’exercer la haute surveillance de l’administration». Choqué également par l’absence de dialogue direct. Bertrand Favre, conseiller administratif responsable notamment de l’administration communale, qui compte 80 employés, commente: «C’est très particulier comme procédé. Cela dénote un énorme manque de confiance en l’Exécutif.»

Pas moins de quatorze élus ont estimé qu’il y avait une situation à dénoncer. Le CA n’a-t-il vraiment jamais entendu parler de cas de souffrance au travail ou de malaise dans les services de la Commune? «Dans la vie d’une société, il est normal d’avoir parfois des tensions, répond Bertrand Favre. Des différends entre personnes nous ont été rapportés. Mais aucun problème majeur de gestion des ressources humaines.» Quid des deux démissions du directeur financier l’an passé et du chef des bâtiments cet été? «Le premier nous a quittés car il avait d’autres opportunités professionnelles. Le second a souhaité une reconversion. Nous avions constaté un manque de ressources dans son service et un engagement a été inscrit au budget.» Le magistrat souligne encore qu’un responsable RH vient d’être engagé à la Commune pour soulager le secrétaire général. Coïncidence? «C’était prévu depuis l’an passé.»

Cour saisie déjà en 2016

Ce n’est pas la première fois que des accusations sont portées sur la gestion RH de la Commune. En mai 2016, un habitant a interpellé la Cour des comptes pour dénoncer, entre autres griefs, que des employés étaient en «burn-out et en souffrance». Il questionnait aussi les motifs de promotion d’une employée cadre supérieure. La Commune a répliqué avec une plainte pénale pour diffamation et calomnie.

La Cour, après enquête, a conclu que «les dysfonctionnements allégués reposaient sur une représentation inexacte des faits». Elle a décidé de ne pas conduire d’investigation plus approfondie. Mais aujourd’hui, changement de cap. «Des éléments supplémentaires ont été portés à notre connaissance», rapporte François Paychère. (TDG)