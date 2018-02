Inauguration à Foound, spectacle de marionnettes et soirée all-style

3 IDÉES POUR TON SAMEDI

Inauguration Corner shop

On t'avait bien dit qu'il reviendrait. Foound est de retour et les nouveautés se bousculent déjà au concept-store. Aujourd'hui, inauguration du Corner shop, avec les robes d'Anne-Sophie Villard, qui auront désormais un espace dédié. Apéro à 16 heures.



Une marionnette de son temps

As-tu déjà vu un spectacle de marionnettes? C’est bizarre, mais tout à fait fascinant. Cette création est tirée d'un roman de 1937 intitulé Un fils de notre temps. C'est le récit d'un soldat qui n'avait que la guerre dans sa vie, mais qui finit bien sûr par déchanter. C'est beau et c'est prenant. La bande annonce est ici. À voir.

All style party

Fiesta de tous les temps, ce soir, aux Halles de l'île. Viens te déhancher sur les tubes de ton adolescence et tester aux nouveaux sons branchés. Let's dance.

