Comment le coronavirus réactive le conflit de générations

«Nos aînés ont la tête dure, j’ai proposé à plusieurs reprises mes services pour faire des courses à un proche, mais il n’y a rien à faire. Huitante-sept ans et ça se croit invincible… Je crois que je vais murer sa porte.» Le 20 mars dernier, nous avons publié un article présentant des personnes de plus de 65 ans qui, malgré les injonctions des autorités à rester à la maison, profitaient du beau temps pour sortir. Partagé sur la page Facebook de «La Tribune de Genève» le texte a suscité plus de 300 commentaires dont un bon nombre étaient si malveillants qu’on ne souhaite pas les relayer ici. On s’en tiendra donc à reproduire ceux, relativement polis, qui permettent de sentir le ton des échanges en ligne. «Ils sont partout, dans les rues, les magasins ! Et ensuite ce sera de la faute des jeunes!» ajoute un internaute dont on a peu de peine à deviner qu’il ne fait pas partie des plus de 65ans. «Les irresponsables sont ces jeunes qui se retrouvent en groupe», lui répond une autre. «Je sors tous les matins et tous les soirs mon chien, c’est permis. En revanche, je croise des enfants qui vont ensemble par dizaine!» renchérit encore une commentatrice.

Les incivilités se multiplient également loin des écrans. Un couple d’une septantaine d’années marchait en campagne au bord de la route «lorsque le passager d’une voiture qui passait à côté de nous a ouvert sa fenêtre pour nous traiter de «vieux cons». Autre exemple avec Danaé, Vaudoise de 36 ans, qui raconte à son tour: «J’ai croisé récemment une maman qui était au parc avec ses enfants. Là, une dame âgée arrive et nous engueule en disant que nous devrions rester à la maison pour protéger les personnes comme elle! Je lui ai rappelé que c’était à elle de se confiner!»

Génération pourrie gâtée

Silvia Schera approche quant à elle les 72 printemps. Elle vit en campagne, sort son chien quotidiennement et ne compte pas s’empêcher de le faire. «J’ai suffisamment de jugeote pour savoir ce qui est bon ou mauvais pour moi! Cette manière qu’ont les jeunes de nous donner des leçons, de nous infantiliser en nous disant de rester à la maison, c’est insupportable», s’énerve l’aînée. «Ils sont égoïstes. Ils disent d’arrêter de prendre l’avion, mais nous, à leur âge, on n’avait pas comme eux l’occasion de voyager aussi facilement! Ils sont pourris gâtés et continuent à nous faire des reproches alors qu’ils devraient nous soutenir puisque nous sommes les plus vulnérables face à ce virus!»

Peurs irrationnelles

On le voit, le glissement est facile. Si le coronavirus met en porte-à-faux les jeunes et les seniors, d’autres sujets de discorde reviennent rapidement à la surface. Comme le climat, avec d’un côté ceux qui ont pollué en consommant et, de l’autre côté, ceux qui héritent d’une planète en piteux état. Deux camps qui semblent inconciliables. «Cette épidémie réveille les peurs, analyse Carlos de Mendonça Lima, psychiatre et psychothérapeute, responsable de la section des personnes âgées de l’Association mondiale de psychiatrie. Et la peur déclenche des mécanismes irrationnels de défense. Les gens cherchent un bouc émissaire, une personne, une entité sur laquelle remettre la faute. Ça fait partie des réactions humaines que de vouloir culpabiliser l’autre pour le distinguer de soi.»

Pour illustrer d’une autre manière la peur irrationnelle réveillée par le Covid-19, le psychiatre prend un autre tragique exemple: «En Espagne, dans certaines institutions pour personnes âgées, on a laissé des corps dans leur chambre pendant quelques jours après leur décès, de peur d’être contaminé.»

Conflit latent

Pour Anne-Véronique Dürst, psychologue au service de gériatrie du CHUV, cette crise ne fait que réactiver un conflit déjà ancien. «À mon sens, le néolibéralisme n’a pas fait que du bien à la solidarité, synthétise la spécialiste. Les politiciens, les assurances, la société en général n’ont de cesse de répéter que les seniors coûtent cher aux jeunes. À les entendre, une partie de la population se sacrifie pour l’autre.» Les patients de la psychologue n’ont pas attendu l’épidémie pour se sentir visé par ce type de discours. «Tous me disent que lorsqu’ils sont arrivés à la retraite, ils ont eu l’impression qu’ils ne valaient plus rien. Le miroir qu’on leur tend leur renvoie une image très dévalorisante, peu importe la vie qu’ils ont eue auparavant.»

Messages paradoxaux

Anne-Véronique Dürst rappelle encore les messages paradoxaux envoyés aux personnes âgées: «On leur dit qu’il faut bouger, garder la forme et on les encourage à sortir puis tout à coup, c’est interdit et néfaste pour eux…» Pour de nombreux aînés, faire les courses, ça n’est pas que remplir le frigo. «C’est parfois leur seul moment de contact social… Imaginez-vous rester à la maison sans voir personne des jours et des jours durant… C’est très dur!»

Troisième âge peu connecté

Une des aînés rencontrée lors du reportage du 20 mars nous expliquait qu’elle souffrait de ne plus voir ses enfants et petits-enfants. Elle rappelait également qu’elle n’avait pas de smartphone car elle était incapable de s’en servir et que par conséquent elle ne pouvait même pas les voir en vidéo. «La révolution internet est une révolution générationnelle, développe Gianni Haver, professeur de sociologie de l’image et d’histoire sociale des médias à l’Institut de sciences sociales de l'Université de Lausanne. Nous nous confinons pour protéger les aînés, certes, mais cette population n’a pas la maîtrise des outils de communication actuels comme les plus jeunes générations. Ce sont eux les vrais confinés.»