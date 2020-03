Bob Dylan: un premier titre original depuis huit ans

Le chanteur américain Bob Dylan a publié vendredi une chanson inédite de 17 minutes consacrée à l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy et taillée pour cette période de confinement. C'est le premier titre original sorti par l'artiste depuis huit ans.

«Murder Most Foul» ressemble davantage à un poème en vers déclamé lentement par un Bob Dylan accompagné au piano, aux percussions et au violoncelle, qu'à une chanson classique avec couplets et refrain.

«C'était un jour sombre à Dallas», commence-t-il. «Novembre 63. Une journée qui restera tristement célèbre». Suit un récit du déroulement de cette journée, mélangé à une réflexion sur cette époque, matinée de saillies métaphysiques.

Bob Dylan a profité de la sortie de ce titre, dont il n'a pas indiqué quand il avait été conçu, pour remercier ses fans de leur «soutien et fidélité au fil des années», dans un message posté sur Twitter.

Greetings to my fans and followers with gratitude for all your support and loyalty across the years.

This is an unreleased song we recorded a while back that you might find interesting.

Stay safe, stay observant and may God be with you.

Bob Dylanhttps://t.co/uJnE4X64Bb