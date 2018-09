Aznavour envoie un message à son plus grand fan

Beaucoup de gens l’ignorent mais Lebron James, proche musicalement de nombreux rappeurs, voue aussi une véritable passion pour la chanson française, et notamment pour Charles Aznavour, un monstre sacré dont il est certainement le plus grand fan (2m03). Durant l'été, la nouvelle star des Lakers avait du reste partagé sur Instagram des courtes vidéos montrant qu'il écoutait Sa jeunesse, de l'artiste franco-arménien.

De passage à Paris, le basketteur a fait une halte sur le plateau de Mouloud Achour, pour l'émission "Clique" diffusée sur Canal +. À cette occasion, l'animateur a tenu à faire une surprise à Lebron James: un message vidéo de la part de Charles Aznavour en personne. «James, c'est Charles Aznavour. J'ai appris que tu aimais bien mes chansons. Et moi de l'autre côté, le sport que tu pratiques est un des sports que je préfère», commence le chanteur de 94 ans. Et de poursuivre: «Je ne suis pas très sportif à part ça. Je pense que tout se passe très bien pour toi, je pense que l'on se rencontrera un de ces jours. Je pense que tout se passe très bien pour toi, je pense que l'on se rencontrera un de ces jours. A bientôt James, et bon courage».

LeBron James @KingJames X Charles Aznavour : quand le roi de la chanson française adresse un message à son plus grand fan...



Un crossover for me formidable à retrouver dans #CliqueDimanche, demain à 12h45, en clair sur @canalplus ! pic.twitter.com/vpqYQceUeC — Clique.tv (@cliquetv) 8 septembre 2018

Estomaqué par cette video qui ne l’a pas laissé insensible, Lebron James n’en est quasi pas revenu. «Oh! C'est incroyable!»", s’est exclamé celui qui a été désigné quatre fois MVP (meilleur joueur) en NBA.

(nxp)