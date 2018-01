Après son «échec» à Paris, Salah Abdeslam voulait «finir le travail»

Salah Abdeslam aurait dû mourir en martyr. À une semaine de l’ouverture du procès, à Bruxelles, du seul survivant des commandos qui ont frappé Paris le 13 novembre 2015, l’ordinateur abandonné par les frères Bakraoui dans une poubelle de Schaerbeek juste avant de commettre les attentats de Bruxelles du 22 mars 2016, continue à livrer ses secrets. Une lettre extraite du disque dur révèle que Salah Abdeslam, incarcéré à Fleury-Mérogis depuis bientôt 2 ans, n’avait pas «renoncé à se faire sauter» au dernier moment comme on l’a souvent évoqué. Il avait même l’intention de «finir le travail». «Je suis Abu Abderrahman, celui qui a participé à la première attaque. Bien que j’eusse voulu être parmi les shahid [ndlr: martyrs], Allah en a décidé autrement. Et j’ai réussi à rejoindre le reste des frères, car il y avait un défaut à ma ceinture», écrit Abdeslam sous pseudonyme dans ce message retranscrit en partie sur le site Internet de France Inter. Le dixième homme des commandos avait donc bien projeté de se faire exploser à Paris, comme son frère Brahim, après la fusillade des terrasses.

Gilet défectueux

La police scientifique française a confirmé en fin de semaine que le gilet d’explosifs abandonné à Montrouge, en région parisienne, par le djihadiste le soir des attentats, était défectueux. Les explosifs de type TATP (de fabrication artisanale) étaient reliés par des fils électriques. Un des câbles était endommagé à l’avant et un élément du détonateur n’a visiblement pas fonctionné à l’arrière, une défaillance liée à la conception de l’engin, ont précisé les experts de l’Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l’information et de la communication (OCLCTIC). Dans ce texte rédigé durant sa cavale, le jeune homme alors âgé de 28 ans, insiste sur sa volonté de poursuivre sa «mission» et demande à l’avenir de disposer d’un «meilleur équipement». Quelles étaient ses cibles? Nul ne sait pour l’heure. Seuls indices retrouvés dans l’ordinateur de la fratrie Bakraoui, des photos de différents endroits de Bruxelles. Le groupe de terroristes avait en effet l’intention de commettre d’autres attaques, comme en témoignent les 15 kilos d’explosifs retrouvés dans leur planque de la rue Max-Roos, dans la commune de Schaerbeek.

Contradictions

Ces révélations vont à l’encontre de ce qu’il avait déclaré aux en quêteurs belges lors de son interpellation en mars 2016. Abdeslam avait alors expliqué qu’«il voulait se faire exploser au Stade de France», mais qu’il avait décidé de faire «machine arrière». Depuis son arrestation et son extradition vers la France, le détenu le plus surveillé de l’Hexagone refuse de parler. Son procès qui s’ouvre lundi 5 février devant le Tribunal correctionnel de Bruxelles ne concerne pas les attentats de Paris, mais la fusillade de Forest du 15 mars 2016. Le djihadiste français d’origine marocaine qui a grandi à Bruxelles avait alors échappé de peu aux forces de l’ordre, avant d’être arrêté trois jours plus tard. Il devra répondre, avec Sofiane Ayarile, le complice de sa fuite, de «tentative d’assassinat sur plusieurs policiers» et «port d’armes prohibées», le tout «dans un contexte terroriste». (TDG)