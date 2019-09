Yohann Diniz «rincé»: «Je m'asphyxiais vite»

«Rincé» et exténué au bout de 16 km de souffrance, Yohann Diniz a préféré arrêter les frais plutôt que défendre son titre de champion du monde du 50 km marche dans la fournaise de Doha, samedi. Le calvaire du Français de 41 ans n'aura duré qu'une heure et vingt minutes, sous une température caniculaire (près de 30 degrés) et un taux d'humidité intenable pour une épreuve d'endurance (plus de 75%) malgré un départ donné à 23h30 locales.

Grand favori de la course, le Rémois a tenté de se faire violence pour essayer de poursuivre un effort devenu surhumain. Mais son corps n'a pas tenu le choc. C'est le Japonais Yusuke Suzuki qui l'a finalement emporté, en 4 heures 4 minutes et 20 secondes, devenant le premier Japonais à remporter un titre mondial à la marche. Le Portugais Joao Vieira a obtenu la médaille d'argent (4h04:59) et le Canadien Evan Dunfee le bronze (4h05:02). Vieira, âgé de 43 ans, devient ainsi le plus vieux médaillé de l'histoire des Mondiaux d'athlétisme, toutes disciplines confondues.

Pour Yohann Diniz, si le physique n'a pas résisté aux conditions dantesques du Qatar, la tête n'y était pas dès le départ. L'expérimenté marcheur français n'avait pas hésité à pousser un énorme coup de gueule jeudi contre la tenue des Mondiaux dans le petit émirat gazier. «On nous prend pour des cons», avait-il lancé à deux jours de la course. Sans motivation et pris de doutes, il a donc sans surprise lâché prise rapidement, incapable de défendre sa couronne jusqu'au bout.

Ce dénouement ajoute un argument à la polémique née de l'attribution des Mondiaux d'athlétisme au Qatar, 24 heures après un marathon dames conclu par 28 abandons sur 68 partantes. «Je crois que j'ai fait une grosse erreur, j'aurais dû rester sur quelque chose de positif au lieu de m'entêter à venir ici», a-t-il affirmé, totalement vidé après son arrêt et au bord du malaise. «Je suis venu ici, je ne sais pas trop pourquoi. La tête n'y était pas, je m'asphyxiais vite. Je n'allais pas faire 50 km comme ça, ce n'était pas possible.»

Signe de son énervement, le Français a tapé violemment le sol avec son poing après s'être retiré de la course. Avant ça, il s'était déjà arrêté à deux reprises en raison de douleurs au ventre. «J'étais venu pour défendre mon titre mais ça ne voulait pas, je n'avais pas de jambes et je suis rincé», a expliqué le recordman du monde de la distance (3h32:33), arrivé à Doha avec le meilleur chrono de l'année (3h37:43). «Ces climats ne sont peut-être pas faits pour moi. Il y a de la frustration, c'est un an de perdu. On va me dire que j'aurais dû venir sept mois avant pour me préparer, que j'ai fait des erreurs dans la stratégie. J'assume tout. J'étais en forme mais je n'avais rien», a-t-il résumé.