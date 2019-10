Une nouvelle femme agressée à Perly

La série des vols brutaux à Perly continue. Dimanche après-midi, une nouvelle femme a été victime d’un vol à l’arraché avec violence dans ce petit village frontalier. Il s’agit de la quatrième agression du genre depuis la fin du mois de juillet dans le même périmètre.

Les faits se sont déroulés peu avant 17 h aux environs du chemin du Cimetière, confirme la police genevoise. Frappée à la tête, la victime a dû être emmenée en ambulance à l’Hôpital. Le voleur a, lui, pris la fuite à vélo. La police précise qu’une enquête est toujours en cours et que l’affaire est prise «très au sérieux».

«Il faut vraiment faire quelque chose, cela devient très grave, confie Michèle, victime d’un vol à l’arraché dans la commune en juillet. Je ne vis plus comme d’habitude, ce n’est pas normal.» Le maire, Steve Delaude, se dit préoccupé par la situation. À la suite de la dernière agression, il avait demandé aux agents municipaux et à la police cantonale d’intensifier leurs rondes dans le village. «Nous restons en contact avec les forces de l'ordre et espérons une résolution rapide de la situation, déclare le magistrat. Il est difficile à ce stade pour nous de faire plus.»