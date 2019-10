Une neuvième femme à l'Académie française

DISTINCTION Romancière et biographe, la Française a 59 ans. Dix candidats briguaient le fauteuil. Dominique Bona devient la huitième académicienne. Plus...

Immortels L’ex-présentateur du 20H00 de TF1 Patrick Poivre d’Arvor ne sera pas immortel, pas plus que les six autres candidats au fauteuil 40, tous recalés par l’Académie française. Plus...