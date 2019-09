Directrice de maternelle retrouvée morte à l'école

Une directrice d'école maternelle a été retrouvée morte lundi matin, son corps gisant dans le hall de l'établissement qu'elle dirigeait à Pantin (Seine-Saint-Denis), a-t-on appris d'une source proche de l'enquête confirmant une information du «Parisien».

«Le suicide sur le lieu de travail est l'hypothèse privilégiée», a indiqué cette source, précisant que «tout convergeait» vers une telle piste, notamment la rédaction de «plusieurs courriers écrits de sa main pour informer de son choix» et la présence d'«une affichette à l'entrée de l'école à l'intention de la gardienne qui était on ne peut plus explicite».

Le corps de la femme, âgée de 58 ans, a été découvert lundi matin dans l'école Méhul de Pantin, en proche banlieue parisienne, mais la mort est «intervenue dans le courant du week-end», selon cette source. La directrice ne résidait pas dans l'établissement.

École fermée

Le Parquet de Bobigny a indiqué à l'AFP avoir ouvert une enquête pour recherche des causes de la mort, confiée au commissariat de Pantin. Une autopsie a été ordonnée et devrait avoir lieu mardi.

L'école, qui accueille 300 enfants, était fermée lundi. Les élèves ont été «accueillis en un autre lieu», où s'est rendu le directeur académique des services départementaux de l'Éducation nationale, a indiqué l'Académie de Créteil dans un communiqué.

«Des cellules académiques d'écoute et de soutien sont mises à la disposition de l'ensemble de la communauté scolaire et le resteront autant que de besoin», précise l'Académie de Créteil. (afp/nxp)