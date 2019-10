Un record de Suisse au goût amer pour Lea Sprunger

De longues minutes après avoir franchi la ligne, Lea Sprunger n’arrivait toujours pas à trancher; partagée entre la joie immense d’avoir fait tomber un record de Suisse vieux de 28 ans (en 54’’06) et la déception terrible d’échouer à la plus cruelle des places (4e).

«Un instant, je suis supercontente d’avoir battu ce record, et la seconde d’après, c’est la déception qui l’emporte, confiait la Nyonnaise. Mais avec un peu de recul, je crois que c’est quand même la fierté qui prédomine. C’était la course la plus rapide de l’histoire du 400 mètres haies. Je ne peux qu’être fière d’y avoir participé.»

L’émotion de sa sœur

Des milliers de Qatariens avaient rempli le stade Khalifa afin de pousser leur héros national Barshim vers le doublé à la hauteur. Muhammad et McLaughlin ont alors fait basculer cette chaude soirée dans l’histoire de l’athlétisme. Muhammad a abaissé son propre record du monde de 4 centièmes (52’’16).

À l’entrée de la dernière ligne droite, six femmes étaient sur la même ligne derrière les deux Américaines. C’est finalement la Jamaïcaine Clayton (53’’74) qui a arraché le bronze, sous les yeux de Sprunger. «Cette issue est très difficile à avaler, a concédé son entraîneur, Laurent Meuwly, dès la ligne d’arrivée franchie. Elle méritait tellement cette médaille. Mais elle n’a rien à se reprocher. Sa prestation a été stratosphérique, en courant à l’aveugle depuis le couloir numéro neuf.»

Arrivée à la hauteur des caméras de la Télévision alémanique, Lea Sprunger est tombée dans les bras de sa sœur Ellen, consultante pour la SRF aux Mondiaux. Une embrassade familiale, qui a été le point final d’une soirée forte en émotions. «Je suis très fière d’elle, a confié Ellen Sprunger. Elle réalisera bientôt ce qu’elle a accompli. Bien sûr elle est déçue pour la médaille, mais elle a enfin battu ce record de Suisse après lequel elle courrait depuis si longtemps. C’est génial.»

Protti «heureuse pour Lea»

Cela faisait depuis les Mondiaux de Tokyo en 1991 qu’Anita Protti était la Suissesse la plus rapide de l’histoire sur 400 mètres haies en 54’’25. Une éternité. Contactée par téléphone dans l’après-midi, la Lausannoise s’était déjà projetée sur cette succession annoncée. «Lea a ce record dans les jambes. Cela fait vingt-huit ans que ce chrono tient et il est temps désormais qu’il tombe. Je serais très heureuse pour elle car elle le mérite.»

C’est désormais chose faite. «Généralement, c’est quand on s’y attend le moins que cela arrive, rigolait Sprunger, qui avait échoué à quatre centièmes il y a deux ans à la Pontaise. Après la saison que j’ai vécue, je ne pensais pas pouvoir sortir un tel temps.» Dans quelques jours, Lea Sprunger prendra conscience de l’exploit réalisé. La Vaudoise avait déjà le regard tourné vers l’avenir vendredi soir, vers ces 54 secondes qu’il faudra désormais faire tomber. Samedi, elle retrouvera le stade Khalifa pour le 4 x 400. Ses jeunes coéquipières du relais ont suivi sa course dans les tribunes. Elles auront à cœur d’être à la hauteur de leur capitaine courage.