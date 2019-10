Un nouveau restaurant met la réinsertion des jeunes à sa carte

Collaborer avec le privé pour plus d’efficience

Entretien avec Gilles Miserez, directeur général de l’Office pour l’orientation, la formation professionnelle et continue (OFPC).



Comment devient-on «entreprise formatrice»?

Il faut remplir un certain nombre de critères (espace de travail, outillage et matériel à disposition, nature des activités, etc.) et, surtout, au moins un collaborateur au bénéfice d’un titre reconnu – cela peut être le patron chez les petits artisans – doit suivre la formation eduPros à l’OFPC.



Existe-t-il d’autres restaurants du type du Birdhouse?

On trouve notamment ce type de prestations à la Fondation Clair Bois et à l’Orif (ndlr: organisation romande de réinsertion) qui gère le restaurant Sur le pont, à la Praille, ainsi que les cafétérias de l’IFAGE et du Centre de Lullier. On en trouve aussi dans les cafétérias de l’École Raymond-Uldry et du Collège Rousseau, à l’École hôtelière avec ses deux restaurants, aux HUG.



Divers acteurs privés sont actifs dans la réinsertion

des jeunes. Que pensez-vous de cette implication du privé?

Quand on parle de formation professionnelle au sens large,

on implique naturellement les acteurs privés dans la réflexion. Mais il est vrai qu’en matière d’insertion ou de réinsertion de jeunes en difficulté, ces associations et fondations jouent un rôle important en offrant un encadrement approprié à un public aux besoins particuliers.



L’État a donc besoin du privé pour faire face à cette problématique, sa seule action est-elle insuffisante?

Certainement pas, mais il est vrai que de telles actions sont toujours plus efficaces lorsque la collaboration entre partenaires fonctionne bien. L’État n’est jamais tout seul dans le processus de formation et son action n’est possible et efficiente qu’avec la collaboration de divers partenaires, qu’ils soient publics et/ou privés. Pour le public qui nous intéresse ici, le DIP a clairement affirmé sa volonté de se rapprocher des associations et des entreprises dans le cadre de la deuxième phase de FO18 (ndlr: formation obligatoire jusqu’à 18 ans).



Comment se traduit la collaboration entre l’OFPC et les acteurs privés?

L’OFPC est constamment en lien avec l’ensemble des partenaires économiques et sociaux. Ce contact est établi à travers son service de la formation professionnelle, en particulier pour ce qui relève de la surveillance, et de Cap formations, qui place les jeunes dans des structures disposant d’une autorisation de former ou qui s’engagent à devenir entreprises formatrices.