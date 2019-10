Un automobiliste roule sur trois roues et une jante

Un automobiliste a roulé sur trois roues et une jante sur l'A1 entre Arbon (SG) et St-Gall après avoir eu un accident dans lequel il a perdu un pneu. Il a été arrêté en ville de St-Gall. Le conducteur âgé de 37 ans s'est fait retirer le permis.

Le conducteur qui n'était pas en état de conduire a eu un accident sur l'A1 à la hauteur de la sortie sud d'Arbon mardi vers 1h45. Le véhicule a perdu un pneu en heurtant une balise de sécurité au milieu de l'autoroute, a indiqué la police st-galloise.

Le conducteur a continué sa route en roulant sur trois roues et une jante. La police a pu l'intercepter dans la ville de St-Gall et lui a retiré son permis. Le Ministère public st-gallois a ordonné une prise de sang et d'urine. (ats/nxp)