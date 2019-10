Donald Trump: «Le chef de l’EI est mort comme un chien»

Plus de huit ans après la mort d’Oussama ben Laden, les États-Unis ont célébré dimanche une nouvelle victoire symbolique contre les réseaux terroristes. «Abou Bakr al-Baghdadi est mort», a annoncé Donald Trump dans une allocution prononcée dimanche matin. «Il était le fondateur et le leader de l’EI (ndlr: État islamique), la plus impitoyable et violente organisation terroriste du monde.»

Le président des États-Unis a dit avoir suivi «comme un film», depuis la Maison-Blanche, l’opération menée dans la nuit de samedi à dimanche dans le nord-ouest de la Syrie par les forces spéciales américaines. «Onze jeunes enfants ont été évacués de la maison sains et saufs, a raconté Donald Trump. Les seuls qui restaient étaient avec Al-Baghdadi dans un tunnel. Il a entraîné trois enfants avec lui vers une mort certaine. Il a atteint la fin du tunnel pendant que nos chiens le pourchassaient. Il a déclenché sa veste explosive, se tuant ainsi que les trois enfants.»

Donald Trump a humilié le fondateur de l’État islamique dimanche tout en insistant sur l’importance de cette opération qui, espère-t-il, donnera un peu de répit à sa présidence menacée par une enquête parlementaire. Il n’a cessé de répéter qu’Al-Baghdadi n’était «pas mort en héros mais comme un lâche» et «un chien». Le président des États-Unis a ajouté que «le voyou qui a tenté d’intimider les autres a passé ses derniers instants dans la peur, la panique et l’effroi, terrifié par les forces américaines fonçant sur lui».

Autocongratulation

Désavoué par une large majorité de la Chambre des représentants la semaine dernière pour avoir ordonné le retrait des forces américaines du nord de la Syrie, Donald Trump a souligné son propre rôle dans une opération censée valider sa décision. «Je l’ai cherché pendant trois ans», a affirmé le président des États-Unis à propos d’Al-Baghdadi.

Donald Trump a aussi assuré que la capture du fondateur de l’État islamique était plus significative que celle d’Oussama ben Laden orchestrée en mai 2011 par Barack Obama, son prédécesseur à la Maison-Blanche. «C’est le plus grand qui soit. C’est le pire de l’histoire», a martelé le président américain à propos d’Al-Baghdadi. «Oussama ben Laden était important, mais Oussama ben Laden est devenu important avec le World Trade Center (ndlr: lors des attentats du 11 septembre 2001). Cet homme (ndlr: Al-Baghdadi) a construit un pays entier comme il le décrivait.»

À l’issue de son allocution qui s’est transformée en conférence de presse improvisée, Donald Trump a répété une exagération qu’il avait déjà distillée lors de sa campagne pour la Maison-Blanche en 2016. Il a assuré avoir mis en garde les Américains contre Ben Laden dans l’un de ses livres parus un an et demi avant les attentats du 11 septembre 2001. «J’ai dit: «Il y a un type qui s’appelle Oussama ben Laden. Vous devriez le tuer ou le mettre hors d’état de nuire. Et personne ne m’a jamais écouté. S’ils m’avaient écouté, beaucoup choses auraient été différentes.»

Donald Trump a regretté le manque de reconnaissance à son égard: «Je n’ai eu aucune reconnaissance, c’est OK. Je n’en ai jamais. Mais voici où nous en sommes.» Puis il a ensuite basculé dans l’autocongratulation: «À ce jour, des gens viennent vers moi et me disent: «Savez-vous l’une des choses les plus extraordinaires que j’ai vues sur vous? Vous aviez prédit qu’Oussama ben Laden devait être tué avant qu’il ne démolisse le World Trade Center.» Dans l’ouvrage en question, paru en 2000, Donald Trump ne mentionne que brièvement Oussama ben Laden et ne réclame aucune intervention contre l’ancien leader d’Al-Qaida.

Une victoire arrangeante?

Donald Trump semble espérer que la mort d’Al-Baghdadi sera son atout dans l’enquête qui menace sa présidence. Les parlementaires tentent de faire la lumière sur les pressions du président américain sur l’Ukraine pour obtenir des informations compromettantes sur Joe Biden, l’un de ses adversaires pour la Maison-Blanche en 2020. Et plusieurs témoins doivent comparaître cette semaine à la Chambre des représentants.

La réaction de l’opposition démocrate laisse entrevoir que le succès de Donald Trump ne bouleversera pas la dynamique à Washington. Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants, a affirmé dimanche que la disparition d’Al-Baghdadi était «importante», mais qu’elle ne signifiait pas la fin de l’État islamique. Quant à Adam Schiff, l’élu démocrate qui dirige l’enquête parlementaire contre Donald Trump, il s’est réjoui de la mort d’Al-Baghdadi mais n’a pas félicité le président sur la chaîne ABC.