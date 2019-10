Swiss Orchestra, un pays au diapason

En Suisse, on échappera difficilement à ce constat têtu: le paysage musical souffre du morcellement des langues et des cultures, de sorte qu’on pourrait difficilement énumérer les artistes et les institutions capables de traverser les barrières, de se rendre immédiatement reconnaissables des deux côtés de la Sarine et sur les deux versants des Alpes. On dira ainsi que chacun poursuit son chemin en complète autarcie, dans son propre jardin, la main gauche ignorant ce que fait la droite. Voilà pour la règle. Il y a ensuite, et par bonheur, quelques heureuses exceptions. Celle qui se produit ces jours-ci dans le domaine symphonique en fait partie. C’est ici qu’on assiste à l’éclosion d’une formation, le Swiss Orchestra, qui promet d’apporter de l’air frais sur tout le territoire.

La nature suprarégionale que laisse entendre son nom trouve un relief concret dans la mission que se sont donné ses fondateurs. Il s’agit, en premier lieu, de réunir sous une même baguette des musiciens professionnels, âgés de 25 à 45 ans, résidant partout en Suisse et issus de formations ou d’ensembles de qualité. Il s’agit par la suite de rendre visible l’action à travers des tournées qui touchent les quatre régions linguistiques. Les activités concertantes seraient dès lors assimilées à des tournées perpétuelles, et l’orchestre n’aurait donc pas d’attaches fixes. La première pérégrination d’une série qu’on souhaite longue a débuté il y a quelques jours à la prestigieuse Tonhalle de Zurich; elle touche aussi les villes de Berne et Saint-Gall, avant de se poser au Victoria Hall pour l’épilogue.

Un compositeur libertin

Il y a enfin une dernière visée, à l’horizon: la direction musicale de la cheffe zurichoise Lena-Lisa Wüstendörfer entend éclairer et valoriser le répertoire trop méconnu de compositeurs suisses. Chaque événement comptera donc des pièces helvétiques, qui seront mises en miroir avec des œuvres parfois contemporaines qui ont été écrites par des figures bien plus célébrées par l’histoire de la musique.

Le dialogue débute avec deux noms intrigants, qu’il faut redécouvrir sans hésiter. Prenez Jean Baptiste Édouard Dupuy, tout d’abord. Les notes biographiques nous disent qu’il est né en 1770 à Corcelles, commune neuchâteloise, et qu’il est décédé en 1822 à Stockholm. Son destin, éminemment romanesque, le fit côtoyer les grandes familles monarchiques du Danemark et de Suède. L’homme fut violoniste, chanteur d’opéra et chef d’orchestre. Mais aussi grand libertin. Ce qui lui valut une chute retentissante lorsqu’on découvrit ses liens clandestins avec l’épouse du prince héritier de la couronne du Danemark. À ce grand oublié revient l’honneur de lancer le concert genevois, avec l’«Ouverture» de son opéra «Jeunesse et folie».

Plus loin, une autre figure resurgit de l’oubli: celle de Hans Huber. Compositeur de toute sorte de pièces, allant du symphonique au répertoire de chambre, ce romantique né dans le canton de Soleure en 1851 et décédé à Locarno en 1921 a été aussi le fondateur du Conservatoire de Bâle, en 1905. On entendra sa «Sérénade N° 2 - Nuit d’hiver». En écho, on se rapprochera d’une pièce célébrissime, qui campe sur un registre d’écriture similaire: la «Sérénade en sol majeur, K. 525» de Mozart, connue sous le titre de «Petite musique de nuit». Enfin, la silhouette de Beethoven fera elle aussi son apparition, à travers le «Concerto pour piano N° 4, op. 58». Il sera interprété par Oliver Schnyder. Un invité qui est, bien évidemment, suisse.

Swiss Orchestra, Lena-Lisa Wüstendörfer (dir.), Oliver Schnyder (piano), en concert au Victoria Hall, di 27 oct. à 17 h. www.swissorchestra.ch