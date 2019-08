Quatre manifestants tués lors d'un rassemblement

Quatre manifestants ont été abattus lors d'un rassemblement à Omdourman, ville voisine de la capitale soudanaise, selon des médecins, quelques heures avant la reprise jeudi soir des négociations entre militaires et contestation pour régler les points en suspens d'un accord de transition.

«Quatre manifestants ont été tués par balles réelles et plusieurs ont été blessés lors d'un rassemblement à Omdourman», a déclaré dans un communiqué le comité des médecins, proche de la contestation.

Les tirs ont eu lieu alors que des milliers de manifestants se sont rassemblés jeudi dans plusieurs villes pour protester contre le meurtre cette semaine de six manifestants, dont quatre lycéens.

Sudan closed all schools "until further notice" after security forces killed 4 school children at a protest. Thousands of people, many of them students, are demonstrating across the country: pic.twitter.com/J16jIzeTjV