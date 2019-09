Les Genevois ont renoué avec le frisson de la nuit

L’extinction des feux dans le Grand Genève jeudi soir est un succès. Même si les étoiles ont joué à cache-cache derrière les nuages, et même si on peut déplorer que trop de sources lumineuses soient restées allumées. Malgré des avis partagés (lire les témoignages ci-dessous), beaucoup de ceux qui se sont baladés en ville ou dans la campagne ou qui se sont rendus sur les sites d’observation astronomique ont été enchantés par cette opération d’une envergure inédite.

C’est en effet une première que toute une région — les 45 communes genevoises, plus 73 municipalités de France voisine et 26 vaudoises — coupe son éclairage public le temps d’une soirée. Le but était de sensibiliser la population aux méfaits de la pollution lumineuse sur la faune et l’environnement et de rendre le ciel nocturne plus visible. Ambiance feutrée, voitures circulant au ralenti, piétons cherchant leur chemin à la lueur de leur téléphone portable: Genève a retrouvé le frisson de la nuit. Une obscurité parfois grisante, mais aussi un peu inquiétante pour certains. Selon les quartiers, d’autres, au contraire, n’ont pas vraiment remarqué de différence par rapport à un soir ordinaire.

Pas d’incidents à déplorer

Du point de vue sécuritaire, l’événement s’est déroulé sans incident notable. «Il y a eu des accidents de la circulation, comme tous les jours, mais aucun qu’on puisse spécifiquement rattacher au fait qu’il n’y avait pas d’éclairage public, relève le porte-parole de la police genevoise Jean-Philippe Brandt. Nous avions renforcé notre dispositif sur le terrain à titre préventif, mais nous avons constaté que les gens roulaient moins vite que d’habitude.» La police s’attendait à être submergée d’appels de citoyens inquiets, mais cela n’a pas été le cas. «Seules une dizaine de personnes nous ont appelés pour savoir pourquoi tout était dans l’obscurité.» Du côté des Hôpitaux universitaires de Genève, on n’a pas non plus connu d’affluence particulière aux Urgences.

Le président de la Société astronomique de Genève, Eric Achkar, initiateur du projet avec Pascal Moeschler, conservateur au Muséum d’histoire naturelle, est pour sa part ravi. «Nous avons concrétisé un rêve fou! Depuis le Salève, l’extinction des lumières était nettement visible. Cela montre qu’on est capables de fédérer deux pays, deux cantons suisses et deux départements français. C’est un signal fort.» Sur le plan astronomique, si les nuages étaient malheureusement de la partie, Eric Achkar ne boude pas son plaisir. «J’ai eu un sentiment de reconnexion avec l’univers, l’impression que le temps ralentissait. Des gens m’ont confié qu’ils n’avaient jamais vu autant d’étoiles. Nous avons eu des retours unanimes de tous les sites où il y avait des télescopes. La population était très enthousiaste et des maires ont demandé qu’on refasse ça.»

Si l’éclairage public était bien éteint, hormis sur quelques sites comme l’aéroport, les prisons ou les douanes, il restait en revanche beaucoup d’autres sources lumineuses. Depuis la campagne, le halo de la ville de Genève se voyait ainsi encore. Le Stade de Genève, en particulier, brillait de mille feux à l’occasion du match Servette - Lugano. Les dirigeants de l’équipe, bien que sensibles à la démarche, n’ont toutefois pas pu changer le calendrier fixé par la Swiss Football League, qui dicte aussi ses règles sur l’intensité de l’éclairage lors des matches. Celui-ci a cependant été réduit autant que possible dès le coup de sifflet final.

Magasins trop illuminés

Par ailleurs, peu de commerçants ont joué le jeu. Dans certaines rues aux nombreuses vitrines illuminées, on remarquait à peine que l’éclairage public était à l’arrêt. «Le Canton ne nous avait pas enjoint d’éteindre les lumières des vitrines, explique Isabelle Fatton, secrétaire de la Fédération du commerce genevois. Certains de nos membres étaient soucieux du manque de sécurité dans des rues trop sombres, tant pour les passants que pour les magasins eux-mêmes. Et puis, une vitrine reste un outil de marketing important pour promouvoir ses produits, notamment face au commerce en ligne.»

À la papeterie Brachard, en revanche, on s’est volontiers prêté à l’exercice. «Quand quelque chose comme ça se passe dans ma région, je me sens concerné, confie le patron, Pascal Vuarnier. On devrait refaire cela régulièrement. Mais j’étais déçu qu’il y ait autant de magasins illuminés.» Eric Achkar, lui, n’a pas de regrets: «Il ne faut pas imposer ce genre de choses. Nous avons donné l’impulsion, c’est ce qui compte. Peut-être que les commerces y viendront par eux-mêmes la prochaine fois.»