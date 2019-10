Brexit: le DUP dit «non» au projet de Boris Johnson

Le parti unioniste nord-irlandais DUP, qui fait partie de la coalition parlementaire du gouvernement conservateur britannique, a expliqué dans un communiqué s'opposer aux propositions de compromis sur le Brexit de Boris Johnson, jeudi, avant l'ouverture d'un sommet européen.

«Nous ne pouvons soutenir ce qui est proposé sur les questions des douanes et du consentement (de l'exécutif nord-irlandais au projet de Brexit)», écrit le DUP en référence à deux points considérés problématiques par l'Union européenne. Il y a «un manque de clarté sur la TVA» ajoute le DUP qui affirme qu'il «continuera à travailler avec le gouvernement pour parvenir à un accord raisonnable».

