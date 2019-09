«Un arbre devrait primer sur une place de parc»

L’abattage des arbres est devenu un sujet brûlant à Genève. Depuis plusieurs mois, de nombreux projets immobiliers sont attaqués au nom de leur préservation. Pour certains, la construction de logements ne suffit plus à justifier la coupe d’arbres parfois centenaires, d’autant plus qu’on leur reconnaît un rôle pour lutter contre les îlots de chaleur.

Face à cette fronde grandissante, Antonio Hodgers, conseiller d’État et en première ligne sur ce dossier, ainsi que Guillaume Barazzone, conseiller administratif en Ville de Genève, ont souhaité s’exprimer dans nos colonnes. Ils ont proposé que l’interview se déroule non pas dans leurs bureaux de la Vieille-Ville, mais à la rue Henri-Golay, dans le quartier de la Concorde.

Ici, deux nouveaux immeubles ont été récemment construits, au milieu desquels un espace arborisé a été maintenu. Si 22 arbres ont été abattus, 24 ont été replantés et de grands sujets ont été préservés. Cet aménagement est le fruit d’un partenariat entre l’État, les propriétaires et les habitants qui, ici, sont organisés de longue date et fortement impliqués dans la transformation de leur quartier.

Vous avez souhaité vous exprimer sur ce sujet. Vous sentez le vent du boulet?

Antonio Hodgers (A.H.): Le débat est suscité par quelques projets, parfois anciens, qui se matérialisent aujourd’hui et créent beaucoup d’émotion. Celle-ci est légitime. Personne n’aime voir un arbre abattu. Mais au-delà de cette émotion, il faut expliquer les enjeux.

Guillaume Barazzone (G.B.): Il est en effet important d’expliquer ce que nous faisons et quelles sont les contraintes. Avec Antonio Hodgers, nous partageons la même vision sur ce dossier, mais notre capacité à agir est liée au cadre législatif, qui doit encore évoluer.

Cette contestation est-elle le fait d’une minorité agissante ou s’agit-il d’un souci largement partagé?

A.H.: Ce besoin de nature en ville, de patrimoine arboré et paysager, je le partage. Mais il y a aussi une part de récupération politique de la part d’une opposition conservatrice qui veut figer le territoire. Je note d’ailleurs que ces gens-là ne contestent jamais les abattages dans la zone villas, qui sont bien plus nombreux.

Ne faut-il pas modifier certains projets qui, à l’évidence, ne passent pas, comme aux Allières ou à la Chevillarde?

A.H.: Un plan localisé de quartier (PLQ) fixe les droits à bâtir pour les propriétaires. Une fois qu’ils ont été accordés, il est très difficile juridiquement de les retirer. Cela dit, aux Allières, j’ai approché les propriétaires, dont la fondation appartenant à la Ville de Genève, sans succès. Mais si nous avons abattu 120 arbres, nous en avons maintenu 180. Et alors que c’était jusque-là un lieu privatif, nous allons créer un espace vert ouvert à tous. C’est d’ailleurs le cas dans tous les PLQ, qui contribuent à démocratiser l’accès aux arbres et aux îlots de fraîcheur. Ces projets ont aussi l’avantage d’offrir du logement sur la Rive gauche, et pas toujours à Meyrin, Vernier ou Onex.

G.B.: Je rappelle que certains conseillers municipaux qui réclament aujourd’hui un moratoire ont voté le PLQ des Allières en novembre 2011. Il y a quand même un peu de récupération politique. Un moratoire total est de toute manière irréaliste.

À Pinchat, on va couper une allée de chênes pour élargir la route. Pourquoi ne pas faire passer les voitures ailleurs?

A.H.: C’est effectivement un exemple où nous devons faire des choix. Entre mobilité douce, voitures et arbres, on ne peut pas tout avoir. Il va falloir en sacrifier un des trois, mais les arbres ne doivent pas toujours venir en dernier. Avec Serge Dal Busco, nous avons requestionné la nécessité d’abattre ces chênes à Pinchat et nos équipes travaillent là-dessus en ce moment.

M. Barazzone, mettre des arbustes en pot dans les rues, n’est-ce pas un pis-aller?

G.B.: Nous les installons quand il est impossible de planter des arbres en pleine terre, notamment à cause des obstacles souterrains. Ces plantes favorisent la biodiversité et sont appréciées des habitants. Depuis mon arrivée en Ville en 2013, nous avons quand même planté 1200 arbres et dépensé 11 millions de francs pour végétaliser la ville. Notre effort a été important. Mais, notamment à cause du réchauffement climatique, nous devons abattre des arbres malades ou secs qui menacent de tomber. C’est aussi l’occasion de replanter pour les générations futures des espèces qui vont mieux résister au réchauffement climatique que les chênes, les érables et les hêtres qui ont été victimes des canicules à répétition.

En Ville, votre plan de végétalisation est pavé de bonnes intentions. Mais ne faut-il pas des mesures contraignantes?

G.B.: Planter un arbre est compliqué, il y a beaucoup d’obstacles, souterrains ou aériens. Chaque arbre a besoin d’une fosse de minimum 9 m3, ce qui représente trois places de parking dans certains cas. Jusqu’ici, chaque place supprimée devait être compensée. Mais l’assouplissement que vient de voter le Grand Conseil permettra d’en enlever 4000. Chaque fois qu’il faudra choisir entre une voiture ou un arbre, je choisirai l’arbre. Mais il ne faut pas mentir aux gens. On ne pourra pas planter des arbres dans chaque rue.

Combien d’arbres ont-ils été abattus et compensés?

A.H.: En 2018, 6600 arbres ont été abattus dans le canton. Ce chiffre est stable depuis vingt ans. Sur ce total, seulement 888 l’ont été dans les PLQ, soit 13%, alors que dans la zone villas, c’est le double (1690). Dans les PLQ, le taux de compensation s’élève à 105%. Ailleurs, il peut parfois être inférieur à 50%.

Ne faut-il pas compenser davantage les abattages?

A.H.: Oui, nous voulons augmenter les valeurs de compensation pour passer d’une compensation neutre à positive. Nous allons aussi utiliser l’argent provenant d’un fonds d’aménagement du territoire pour aider financièrement les communes à replanter des arbres.

De récents quartiers comme Artamis ont très peu d’arbres. Comment allez-vous convaincre de construire encore?

A.H.: Il est vrai qu’Artamis a déçu. Si on devait le dessiner aujourd’hui, on ferait différemment. Nous allons désormais donner plus de place à la nature dans les nouveaux projets. Avec la prise de conscience actuelle, nous pourrons mieux arbitrer en faveur des arbres. Nous devons trouver de nouveaux équilibres.

G.B.: La Ville aussi doit prévoir davantage d’arbres dans ses projets, c’est une question de priorité politique. D’ailleurs, au PAV, on s’est beaucoup focalisé sur les logements et les emplois, mais il faut beaucoup plus d’arbres que ce qui est prévu.

A.H.: En ce qui concerne le projet des Vernets, j’ai dit qu’aucune autorisation ne sera délivrée sans un plan d’arborisation détaillé.

M. Hodgers, vous passez pour un bétonneur même auprès de votre parti, qui réclame un moratoire sur les abattages.

A.H.: Je leur rappelle que pour faire la Voie verte entre les Eaux-Vives et la frontière, nous avons abattu 790 arbres. Faire des trams, des pistes cyclables ou des coopératives nécessite parfois de couper des arbres. Figer Genève telle qu’elle est, c’est maintenir une ville à 6000 watts qui émet trois fois plus de carbone que ce que la planète peut supporter. On ne peut pas soutenir les marches climatiques et demander un moratoire de la transition écologique. C’est pour cela que nous construisons des logements aux Allières et à la Chevillarde, qui sont à proximité du Léman Express.

À la Chevillarde, vous venez de rejeter le classement de la vieille demeure.

A.H.: Nous avons refusé une dernière demande de classement, mais une première décision a déjà été prise en 2012. Le PLQ a été conçu sur cette base et il est juste de construire aussi du logement social dans les communes aisées de la Rive gauche. Cela dit, dans les nouveaux plans à l’étude, j’ai demandé qu’on ne touche plus aux bâtiments qui ont une valeur patrimoniale exceptionnelle et que l’on conçoive le projet urbain en fonction.