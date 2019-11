Un défi suisse chasse le record de vitesse à la voile

Ils sont jeunes. Ils aiment la voile. La vitesse aussi. Surtout la vitesse. Ils étaient faits pour se rencontrer et partir, ensemble, à la chasse au record. Mayeul van den Broeck, Benoît Gaudiot et Xavier Lepercq se sont rencontré sur les bancs de l’EPFL. Ils se sont très vite accordés sur un objectif commun un peu fou. Développer un engin d’un nouveau type pour pulvériser – pas juste battre, non, mais bien pulvériser – le record du monde de vitesse à la voile détenu depuis 2012 par les Australiens de Vestas Rocket. Paul Larsen, son concepteur, avait parcouru les 500mètres réglementaires à une vitesse moyenne de 65,45 nœuds (121,1 km/h).

Nom de code de la mission qui a été présentée il y a une dizaine de jours: SP80. Et dans ce nom-là, c’est sur les chiffres qu’il faut poser son attention. «Quatre-vingts, comme quatre-vingts nœuds, oui, sourit Mayeul van den Broek, cofondateur et chef du projet. En km/h, ça donne des vitesses de près de 150 et plus. C’est ambitieux mais nous avons la conviction de pouvoir le faire. Le concept est assez simple à la base: il s’agit d’utiliser la puissance d’une aile de kitesurf (ndlr: une sorte de cerf-volant) grâce à un engin que nous avons imaginé. La clé, c’est la stabilité qui sera assurée par des ailerons hyperventilés. Ce sont ces appendices qui vont permettre au bateau de rester accroché à l’eau et de supporter la puissance générée par l’aile.»

Il y a deux ans, les trois complices ont donc mis en route le projet. «On a construit des ailerons et nous les avons testés grâce à Benoît qui est notre pilote attitré et qui est un vrai spécialiste de vitesse en kitesurf avant même d’être un ingénieur. C’est lors de ces runs, dans le sud de la France, que nous avons constaté que notre idée allait dans la bonne direction. Nous sommes ensuite entrés dans une phase de dessins et de simulations. Nous avons développé notre propre programme qui nous a permis de prédire le comportement du bateau et de définir le potentiel du projet.»

Le trio a constitué une véritable petite PME au sein même de l’EPFL. Une société mixte où se mêlent étudiants qui font des projets crédités sur un ou plusieurs semestres en lien direct avec le SP80 et ingénieurs diplômés. «C’est la grande force de cette école qui permet d’utiliser les compétences des étudiants tout en bénéficiant d’infrastructures de premiers plan, souligne Mayeul van den Broeck. Il y a un vrai bouillonnement de talents. Nous-mêmes, lorsque nous étions encore étudiants, ce sont des projets comme celui d’Alinghi en 2013 et de l’Hydroptère qui nous ont inspirés.»

Flambeau de l’innovation

Ce sont eux, désormais, qui reprennent le flambeau de l’innovation. Avec pour ambition de transformer l’essai en faisant entrer la voile dans une nouvelle dimension. «Et il ne s’agit pas uniquement d’une tentative de record, explique Mayeul van den Broeck. Nous voulons aussi développer à travers ce programme des systèmes qui peuvent potentiellement améliorer l’efficience énergétique en matière de transport maritime.»

Invitée au Yachting Forum International à Bilbao, l’équipe du SP80 va tenter de convaincre les plus grands acteurs mondiaux de la voile présent au Pays basque de la justesse de leur vision. De quoi – ils l’espèrent –trouver encore quelques bonnes âmes et soutiens financiers pour mener à bien l’aventure qui va entrer dans une phase plus concrète encore.

Ces prochains mois, il y aura encore du développement en laboratoire avant de passer à la construction du prototype qui a tout d’un avion de chasse. Une coque fuselée ultralégère en TPT, un matériau en carbone ultrafin utilisé notamment en Formule 1. Deux bras profilés et des ailerons hyperventilés lui offriront puissance et stabilité. Reste le poste de pilotage qui ressemble à un cockpit. Entièrement fermé, il fera office de cellule de survie en cas de crash, avec arrivée d’oxygène intégrée. «La sécurité sera au cœur du projet car on parle de très hautes vitesses, rappelle Mayeul van den Broeck. Le pilotage en tant que tel sera plutôt simple, comme pour un kitesurf. Mais à près de 150km/h, la moindre petite erreur, le moindre petit détail qui cloche, peut avoir de graves conséquences.»

C’est en 2022 que les premiers tests auront lieu sur l’eau. Ils seront ensuite suivis par les tentatives de record. «Nous savons qu’un projet de kiteboat est aussi en cours de développement en France, dit Mayeul van den Broeck. Ça nous met un petit coup de pression mais c’est aussi très motivant et inspirant. On va s’arracher pour aller chercher ce record. On veut marquer l’histoire.»

Une histoire qui, comme souvent, aura commencé sur les bancs d’une école.

Record, mode d'emploi

Le concept. Le record du monde de vitesse à la voile repose sur quelques principes de base très simples. Il se déroule sur une distance de 500m lancés. Le bateau doit toucher l’eau, n’être propulsé que par la seule force du vent, et piloté par un être humain au moins, du début la fin de la tentative. Les systèmes de pilotage automatique sont bannis. Les apports énergétiques embarqués (combustible, pile) sont interdits.

Fondation C’est en 1972 que ce record a été homologué pour la première fois par le World Sailing Speed Record Council. C’est l’organe officiel qui définit le cadre et les règles de tous les records de la voile mondiale.

Évolution En 1972, le premier à inscrire son nom au palmarès est l’Anglais Tim Colman sur Crossbow, un catamaran qui établit une marque à 26,3nœuds (48,7km/h). Le Britannique porte ensuite le record à 36nœuds en 1980. Six ans plus tard, la planche à voile prend le pouvoir avec le Français Pascal Maka, légende de la vitesse, qui claque un chrono à 38,86nœuds (72km/h). En 2008, le kitesurf devient la référence et le Français Sébastien Cattelan franchit la barre symbolique des 50nœuds (93,08km/h).

Un an plus tard, en 2009, le fantasque Alain Thébault fait voler son Hydroptère à 51,36nœuds (95km/h). Par la suite, les kite reprennent le pouvoir et Alex Caizergues devient en 2010 le premier à franchir la barre des 100km/h. En 2012, Paul Larsen met tout le monde d’accord. L’Australien pulvérise le record à la barre de Vestas Sail Rocket, un engin hybride qui file à 62nœuds (114,8km/h).

Perspective SP80 estime pouvoir atteindre le mur des 80nœuds (148,6km/h) d’ici à deux ans avec son kiteboat révolutionnaire. G.SZ