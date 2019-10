Nouveau cas de zika détecté en France

Les autorités sanitaires françaises ont appelé mardi à la vigilance.

«Ces constatations incitent les autorités sanitaires à renforcer la vigilance et à diffuser des conseils de prévention à destination de la population» pour lutter contre ces maladies, explique la Direction générale de la santé (DGS) dans un communiqué.

Lundi, l'Agence régionale de santé (ARS) de Provence-Alpes-Côte d'Azur a annoncé un second cas autochtone de contamination par le virus zika à Hyères (Var), dans le même quartier qu'un précédent cas signalé début octobre.

Les «cas autochtones» désignent les infections contractées suite à une piqûre de moustique en France métropolitaine, par opposition aux «cas importés» de personnes déclarant la maladie sur le territoire au retour d'un voyage lors duquel ils se sont faits piquer.

Il s'agit des deux seuls cas de transmission autochtone de ce virus observés à ce jour en France métropolitaine, selon l'ARS, qui ajoute que les deux personnes, dont les symptômes datent du mois d'août, sont guéries.

Transmission de personne à personne

C'est même «probablement» la première transmission autochtone documentée en Europe, selon la DGS, qui ajoute que «les investigations se poursuivent pour détecter d'éventuels autres cas et éviter la propagation de la maladie».

Par ailleurs, «depuis le 1er août 2019, sept cas autochtones de dengue ont été identifiés à Vallauris, dans les Alpes-Maritimes» et «deux autres cas ont été identifiés à Calluire, dans le Rhône», soit les «premiers cas autochtones confirmés de dengue en région Auvergne-Rhône-Alpes», souligne la DGS.

