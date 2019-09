Lula pourrait bénéficier d'une semi-liberté

L'ancien procureur général du Brésil avoue avoir voulu assassiner un juge

L'ancien procureur général du Brésil, Rodrigo Janot, a semé la consternation vendredi en avouant être entré armé dans le Tribunal suprême fédéral (STF) dans l'intention d'assassiner un de ses juges et de se suicider ensuite. L'épisode, qui remonte à mai 2017, est narré dans les mémoires du procureur, «Nada menos que tudo» («Rien de moins que tout»), à paraître la semaine prochaine. «Dans un moment de douleur aiguë, de colère aveugle, j'ai mis un pistolet chargé à ma ceinture et j'ai manqué de peu le vider sur la tête» du juge Gilmar Mendes, avoue Rodrigo Janot, procureur général entre 2013 et 2017. «Je n'allais pas le menacer. J'allais l'assassiner. J'allais le tuer et me suicider ensuite», a déclaré l'ancien magistrat de 63 ans dans un entretien au quotidien «O Estado de S. Paulo». Seule «la main de Dieu» l'a finalement empêché d'exécuter son plan, a-t-il ajouté.

Personnage controversé pour ses méthodes d'enquête peu orthodoxes et déclarations fracassantes, Rodrigo Janot a été un acteur-clé de la gigantesque enquête «Lava Jato» («Lavage express») qui avait mis au jour le plus grand scandale de corruption de l'histoire du Brésil, autour de contrats de la compagnie pétrolière publique Petrobras.