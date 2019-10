Morales exclut toute «négociation politique»

Le président bolivien Evo Morales, dont la réélection est contestée par l'opposition et une partie de la communauté internationale, a exclu toute «négociation politique» lors d'un discours à Cochabamba, dans le centre du pays.

«Je veux vous dire qu'ici il n'y a pas de négociation politique, ici on respecte la Constitution et on respecte le parti qui a gagné les dernières élections», a déclaré Evo Morales, au pouvoir depuis 2006, au lendemain de la proclamation officielle et définitive des résultats, tandis que la contestation se poursuit en divers endroits du pays. (afp/nxp)